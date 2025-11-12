Σοκαριστικό βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ένα SUV, κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα, ξέφυγε από τον δρόμο στη Βραζιλία, απογειώθηκε και στη συνέχεια εκτινάχθηκε σε μια απότομη σκάλα — με τον οδηγό να βγαίνει σχεδόν αλώβητος.

«Ο Θεός είναι θαυμαστός!», δήλωσε ο 48χρονος οδηγός, Ράιλσον Σόουζα, ο οποίος πήγαινε σπίτι του από τη δουλειά όταν λιποθύμησε, σύμφωνα με το δημοσίευμα της US Sun. «Είμαι σίγουρος, αλλά δεν έσπασα τίποτα. Έχω μόνο μια μικρή γρατσουνιά στο χέρι μου και τίποτε άλλο».

Ο Σόουζα εξήγησε ότι δεν ένιωθε καλά, επειδή ξέχασε να πάρει τα φάρμακά του για την πίεση και έχασε τις αισθήσεις του ενώ οδηγούσε. «Είχα έντονο πονοκέφαλο», είπε. «Το μόνο που θυμάμαι από το ατύχημα είναι πως ήμουν στο κάτω μέρος της σκάλας και άκουγα κάποιον να φωνάζει “Ράιλσον! Ηρέμησε!”. Δεν ξέρω πώς βρέθηκα εκεί».

Wild video shows airborne SUV torpedo down huge set of stairs — as the driver suffers a ‘little scratch’ https://t.co/T4DZDmSrub pic.twitter.com/fRmPdBqpGH — New York Post (@nypost) November 12, 2025

«Δάκρυα κυλούν από τα μάτια μου κάθε φορά που βλέπω το βίντεο», πρόσθεσε. «Ήταν ο Θεός που με προστάτεψε εκείνη τη στιγμή για να μπορώ να είμαι ζωντανός σήμερα».

Το βίντεο από τη δραματική σκηνή δείχνει το αυτοκίνητο να κινείται σε έναν στενό δρόμο, όταν ξαφνικά χάνει τη στροφή, ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και καταλήγει να κατρακυλά σε πολλές σειρές από απότομα σκαλοπάτια.

Το όχημα διαλύεται από τα κάγκελα, αναποδογυρίζει και προσγειώνεται σε μια μάζα από σιδερικά και συντρίμμια.

Ο Ράιλσον παγιδεύτηκε μέσα στα συντρίμμια, αλλά διασώστες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Οι ακτινογραφίες έδειξαν ότι δεν είχε ούτε ένα σπασμένο κόκαλο.