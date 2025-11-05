Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος πεζών και σε ποδηλάτες στο νησί Ολερόν στη Γαλλία, χτυπώντας τουλάχιστον δέκα άτομα.

Δύο άτομα νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νιούνιες, σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο οδηγός έχει συλληφθεί από την αστυνομία και έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, πρόσθεσε ο υπουργός.

Ce matin, un automobiliste a percuté sur son trajet plusieurs piétons et cyclistes à Saint Pierre d´Oléron et Dolus d’Oléron. Deux victimes sont en urgence absolue et 3 autres personnes blessées. Le mis en cause a été interpellé par les gendarmes. Une enquête est ouverte.

Τρεις σοβαρά τραυματίες στο γαλλικό νησί Ολερόν, δεν έχει εμπλακεί η Αντιτρομοκρατική στην έρευνα

Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, τρία άτομα έχουν τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Πληροφορίες που μετέδωσε η Le Parisien αναφέρουν πως ο δράστης φώναξε «Αλλάχου Ακμπάρ» όταν συνελήφθη. Ωστόσο η Αντιτρομοκρατική δεν έχει εμπλακεί στην έρευνα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά.

Γνωστός στις Αρχές ο δράστης, προσπάθησε να βάλει φωτιά στο όχημα

Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν πως ο δράστης επιχείρησε να βάλει φωτιά στο αυτοκίνητό του, ενώ είχε μέσα στο όχημα φιάλες αερίου.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Dolus-d’Oléron, Τιμπό Μπρεχκόφ, συνολικά περίπου εννέα άτομα τραυματίστηκαν από την επίθεση, όπως δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV.

Ο ύποπτος είναι περίπου 30 ετών, ανέφερε ο δήμαρχος, ενώ κυκλοφορούν πληροφορίες που αναφέρουν ότι οι ανακριτές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο άνδρας να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, ο συλληφθείς είναι γνωστός στη Δικαιοσύνη για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου και συνδέεται με κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών.