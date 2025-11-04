Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες για τις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης, ο Έλον Μασκ κάλεσε τους πολίτες να ψηφίσουν τον Άντριου Κουόμο και όχι τον υποψήφιο των Δημοκρατικών, Ζοχράν Μαμντάνι -στην ίδια προτροπή προχώρησε νωρίτερα και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social το βράδυ της Δευτέρας, έγραψε πως «είτε σας αρέσει προσωπικά ο Άντριου Κουόμο είτε όχι, δεν έχετε άλλη επιλογή -πρέπει να τον ψηφίσετε και να ελπίζετε να κάνει εξαιρετική δουλειά. Μπορεί να το καταφέρει, ο Μαμντάνι όχι!».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε μάλιστα ότι, αν κερδίσει ο Μαμντάνι «θα είναι εξαιρετικά απίθανο να δοθούν ομοσπονδιακά κονδύλια στη Νέα Υόρκη, πέρα από τα απολύτως υποχρεωτικά».

Την ίδια γραμμή ακολούθησε και ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, ο οποίος μέσω X προέτρεψε τους Νεοϋορκέζους να ψηφίσουν Κουόμο και όχι τον Ρεπουμπλικανό Κέρτις Σλίβα, τονίζοντας πως «μια ψήφος στον Κέρτις είναι ουσιαστικά ψήφος υπέρ του Μαμντάνι». Ο Μασκ μάλιστα ειρωνεύτηκε τον Δημοκρατικό υποψήφιο, γράφοντας ότι μια «ψήφος για τον Κέρτις είναι στην πραγματικότητα μια ψήφος για τον Μουμντούμι ή όπως αλλιώς τον λένε»

Η ανάρτηση του Έλον Μασκ για τις εκλογές της Νέας Υόρκης

«Μην ξεχάσετε να ψηφίσετε αύριο στη Νέα Υόρκη!

Λάβετε υπόψη ότι μια ψήφος για τον Κέρτις είναι στην πραγματικότητα μια ψήφος για τον Μουμντούμι ή όπως αλλιώς τον λένε.

Ψηφίστε Κουόμο!»

Remember to vote tomorrow in New York!



Bear in mind that a vote for Curtis is really a vote for Mumdumi or whatever his name is.



VOTE CUOMO! — Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2025

Ο Άντριου Κουόμο, πρώην κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, κατεβαίνει ως ανεξάρτητος υποψήφιος, αφού ηττήθηκε από τον Μαμντάνι στις εσωκομματικές εκλογές των Δημοκρατικών τον Ιούνιο. Η στήριξη του Τραμπ θεωρείται από πολλούς πολιτικούς αναλυτές «δίκοπο μαχαίρι», καθώς μπορεί να αποξενώσει κεντρώους και φιλελεύθερους ψηφοφόρους.

Ο εκπρόσωπος του Μαμντάνι χαρακτήρισε την υποστήριξη Τραμπ «το οριστικό καρφί στο φέρετρο του Άντριου Κουόμο», ενώ ο ίδιος ο Μαμντάνι, σε συγκέντρωση στο Κουίνς, είπε:

«Αυτό που φοβόμασταν έγινε πια απροκάλυπτο: το κίνημα MAGA αγκαλιάζει τον Άντριου Κουόμο, γιατί ξέρει ότι θα είναι ο καλύτερος δήμαρχος για τον Ντόναλντ Τραμπ, όχι για τη Νέα Υόρκη».

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Atlas Intel (λήξη 30 Οκτωβρίου), ο Μαμντάνι διατηρεί προβάδισμα με 41%, με τον Κουόμο να ακολουθεί στο 34% και τον Σλίβα στο 24%. Οι εκλογές διεξάγονται σήμερα, 4 Νοεμβρίου. Οι κάλπες άνοιξαν περίπου στις 13:00 (ώρα Ελλάδας).