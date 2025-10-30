Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι έδωσε το «πράσινο φως» στη Νότια Κορέα για την κατασκευή ενός πυρηνοκίνητου υποβρυχίου.

Ο Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στην πόλη Γκιονγκτζού για τη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), ανέφερε επίσης ότι η Σεούλ συμφώνησε να αγοράσει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.

Ο αμερικανός πρόεδρος και ο νοτιοκορεάτης ομόλογός του Λι Τζε Μιουνγκ διευθέτησαν τις λεπτομέρειες μιας διμερούς εμπορικής συμφωνίας κατά τη χθεσινή συνάντησή τους.

Ο Λι είχε ζητήσει επίσης άδεια από τις ΗΠΑ προκειμένου η Νότια Κορέα να επανεπεξεργασθεί πυρηνικά καύσιμα για την τροφοδοσία υποβρυχίων, ώστε αυτά να είναι σε θέση να παρακολουθούν βορειοκορεατικά και κινεζικά σκάφη για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Βάσει συμφωνίας μεταξύ των δύο κρατών, η Νότια Κορέα δεν έχει δικαίωμα επανεπεξεργασίας χωρίς τη συγκατάθεση των ΗΠΑ.

«Τους έχω δώσει έγκριση για ναυπήγηση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου, αντί των παρωχημένων και πολύ λιγότερο ευέλικτων ντιζελοκίνητων υποβρυχίων που έχουν τώρα», έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του στο Truth Social.