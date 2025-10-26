Μια influencer από τη Βραζιλία, που φέρεται να είναι επικεφαλής κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, έσπασε τη σιωπή της μετά τη σύλληψή της.

Η 23χρονη Melissa Said είχε διαφύγει στο παρελθόν, όταν οι αρχές τη συνέδεσαν με εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στο λαθρεμπόριο ουσιών.

Η Melissa Said είναι γνωστή για τις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζονται με τη μαριχουάνα, ενώ στο Instagram αριθμεί περισσότερους από 351.000 ακόλουθους.

Η influencer, η οποία εμφανίζεται συχνά με μπικίνι στις αναρτήσεις της στο Instagram και φέρεται να είναι η «βασίλισσα» του κυκλώματος, χαρακτήρισε τη σύλληψή της «ντροπή» και αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, σύμφωνα με την Post.

Instagram: @melissasaid

«Είναι ντροπή… Κανείς στον κόσμο δεν πρέπει να συλλαμβάνεται επειδή καπνίζει μαριχουάνα», δήλωσε η Said, υπερασπιζόμενη δημόσια τη στάση της.

Αν και παραδέχτηκε ότι κάνει χρήση, τόνισε ότι δεν έχει καμία σχέση με παράνομο εμπόριο ή εγκληματική οργάνωση.

Η σύλληψη της Melissa Said έρχεται έπειτα από τις κατηγορίες ότι ηγήθηκε ομάδας, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στη διακίνηση κάνναβης και στο ξέπλυμα χρήματος στην πολιτεία Μπαΐα, στα βορειοανατολικά της Βραζιλίας.

Η τοπική αστυνομία πραγματοποίησε, σύμφωνα με τη Sun, έφοδο σε πέντε ακίνητα που συνδέονται με την 23χρονη influencer και τη φερόμενη εγκληματική της οργάνωση.

Η Said συνελήφθη αφού εντοπίστηκε στο σπίτι ενός φίλου της, στη συνοικία Ιταπουά της πρωτεύουσας Σαλβαδόρ.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε σε εξειδικευμένη αστυνομική μονάδα ναρκωτικών, όπου και ανακρίθηκε σχετικά με τον ρόλο της στην υπόθεση.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν 270 γραμμάρια χασίς, μια συμπυκνωμένη μορφή κάνναβης που παράγεται από τη ρητίνη του φυτού.

Οι αρχές εντόπισαν επίσης μικρές ποσότητες κάνναβης, κινητά τηλέφωνα, τραπεζικές κάρτες και δύο οχήματα, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο της εγκληματικής δραστηριότητας των influencers.

Αν καταδικαστεί, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή κάθειρξης έως και 25 ετών.

Οι έρευνες για τη δραστηριότητά της ξεκίνησαν το 2024, όταν η influencer φέρεται να είχε συλληφθεί με ναρκωτικές ουσίες σε αεροδρόμιο και οδηγήθηκε τότε σε αστυνομικό τμήμα.

Η τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, λίγο πριν διαφύγει, ήταν ένα βίντεο στο οποίο μιλούσε για τη νομιμοποίηση της μαριχουάνας, ενώ φαινόταν να καπνίζει μια άγνωστη ουσία.

Η Melissa Said υπήρξε παντρεμένη με τον δημιουργό περιεχομένου Tássio Bacelar, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Οκτώβριο του 2023 σε τροχαίο με μοτοσικλέτα, σε ηλικία μόλις 40 ετών.