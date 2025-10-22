Μια εντυπωσιακή φάρμα στο Κολοράντο, περιτριγυρισμένη από επιβλητικά βουνά και κρυστάλλινες λίμνες, βγήκε στην αγορά με τιμή 17,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η έκταση των 411 στρεμμάτων, γνωστή ως Ranch on Sweetwater, βρίσκεται στην πόλη Γκίσπουμ, περίπου δύο ώρες από τα Βραχώδη Όρη.

Η ιδιοκτησία διαθέτει προσεκτικά ανακαινισμένο ξενώνα, με εκπληκτική αρχιτεκτονική που αποσκοπεί να αναβιώσει το πνεύμα της δεκαετίας του 1800, σύμφωνα με την καταχώριση στη Hall and Hall. Μέσα στην κατασκευή από ξύλο και πέτρα, επιφάνειας 3.464 τετραγωνικών ποδιών, περιλαμβάνεται τζάκι εποχής, χειροποίητα ξύλινα στοιχεία και γκουρμέ κουζίνα με μπαρ.

Οι εξωτερικοί χώροι προσφέρουν επίσης μοναδικές στιγμές χαλάρωσης, με πλακόστρωτη βεράντα δίπλα στη λίμνη, πλαισιωμένη από ψηλά δέντρα, δημιουργώντας ατμόσφαιρα ιδανική για υπαίθριες συγκεντρώσεις και χαλάρωση με θέα τη γύρω φύση.

Για όσους αναζητούν πιο δραστήρια ζωή, η φάρμα διαθέτει πολλές λίμνες και πηγές για ψάρεμα και παρατήρηση άγριας ζωής, καθώς και διαδρομές για πεζοπορία και ιππασία από τη λίμνη Sweetwater μέχρι την οροσειρά Flat Tops.

Η ιδιοκτησία αποτελεί επίσης ιδανικό χώρο για φιλοξενία, καθώς διαθέτει τρεις «ζεστές» και «ιδιωτικές» καμπίνες για επισκέπτες, που χτίστηκαν όταν η περιοχή λειτουργούσε ως κατασκήνωση Girl Scout.

Η φάρμα βρίσκεται σε υψόμετρο από 2.286 έως 2.652 μέτρα, συμβαδίζοντας με την αίσθηση των Βραχωδών Ορέων, και φιλοξενεί πλούσια πανίδα, όπως ελάφια, μαύρες αρκούδες, αετούς και διάφορα υδρόβια πτηνά.

Η πόλη Gypsum είναι μια ήσυχη ορεινή κοινότητα με περίπου 8.800 κατοίκους και το μέσο εισόδημα των νοικοκυριών ανέρχεται σε 88.700 δολάρια. Σύμφωνα με την Daily Mail, ο τωρινός ιδιοκτήτης αγόρασε το αρχικό κομμάτι της φάρμας το 1994, ενώ τα ανώτατα δικαιώματα χρήσης νερού της περιοχής χρονολογούνται από το 1890.