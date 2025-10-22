Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, που πέρασε την πρώτη του νύχτα στη φυλακή μετά τον εγκλεισμό του στη φυλακή Σαντέ στο Παρίσι το πρωί της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, δεν βρίσκεται μόνος. Δύο αξιωματικοί ασφαλείας συνοδεύουν τον πρώην πρόεδρο και έχουν εγκατασταθεί σε διπλανό κελί. Οι αστυνομικοί αυτοί από την Υπηρεσία Προστασίας (SDLP) θα βρίσκονται μαζί του 24 ώρες το 24ωρο.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, δικαιολόγησε την Τετάρτη το πρωί αυτό το μέτρο λόγω «του στάτους του και των απειλών που αντιμετωπίζει ο Νικολά Σαρκοζί». Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα προστασίας του, κλασικό για τους πρώην προέδρους, «διατηρήθηκε σε ισχύ», εξήγησε και πρόσθεσε ότι «πρόκειται για μια απόφαση που αποσκοπεί στη διασφάλιση της ασφάλειάς του», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Ζαν-Μισέλ Νταρρουά, η διοίκηση των φυλακών και το υπουργείο Δικαιοσύνης θεώρησαν ότι ο κίνδυνος εντός του παρισινού καταστήματος δικαιολογεί την ανάθεση δύο πρακτόρων στην προστασία του. «Δεν τίθεται θέμα να ληφθεί το παραμικρό ρίσκο σχετικά με την ασφάλεια ενός πρώην προέδρου», εξήγησε μια πηγή κοντά στην υπόθεση στο AFP, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το περιβάλλον του Νικολά Σαρκοζί δεν ήταν πολύ πιο δηκτικό σύμφωνα με την Liberation: «Η αξιολόγηση της απειλής ανήκει αποκλειστικά στη δικαιοδοσία του υπουργείου Εσωτερικών. Στο ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα της ασφάλειας του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, θα κατανοήσετε ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο».

Ο πρώην πρόεδρος, 70 ετών, βρίσκεται σε κελί απομόνωσης της φυλακής της Σαντέ, ώστε να εξασφαλιστεί τόσο «η ασφάλεια του κ. Σαρκοζί όσο και η καλή τάξη του καταστήματος», είχε εξηγήσει πριν την εισαγωγή του στη RTL ο διευθυντής της φυλακής, Σεμπαστιέν Καουέλ. «Ο στόχος είναι να μην συναντήσει ποτέ άλλους κρατούμενους, ούτε στο κελί του, ούτε στους χώρους δραστηριοτήτων, ούτε στην αυλή, ούτε κατά τις επισκέψεις», πρόσθεσε ο υπεύθυνος.

Αίτηση αποφυλάκισης εντός δύο μηνών

Ο πρώην αρχηγός της UMP θα παραμείνει στη φυλακή για «τουλάχιστον τρεις εβδομάδες ή έναν μήνα», δήλωσε ο δικηγόρος του, Κριστόφ Ινγκρέν, έξω από την πύλη της φυλακής της Σαντέ την Τρίτη. Το Εφετείο του Παρισιού έχει προθεσμία δύο μηνών για να αποφανθεί σχετικά με την αίτηση αποφυλάκισης που κατατέθηκε μετά την εισαγωγή του.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, το Πλημμελειοδικείο του Παρισιού είχε καταδικάσει τον Νικολά Σαρκοζί σε πέντε χρόνια φυλάκισης, κρίνοντάς τον ένοχο για το ότι επέτρεψε σκόπιμα στους συνεργάτες του να συναντήσουν στη Τρίπολη έναν αξιωματούχο του καθεστώτος του Μουαμάρ Καντάφι για να συζητήσουν κρυφή χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007, ενώ ήταν υπουργός Εσωτερικών. Ο πρώην πρόεδρος έχει ασκήσει έφεση και αναμένεται η διεξαγωγή νέας δίκης πριν από το καλοκαίρι.