Τουλάχιστον 63 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο στη δυτική Ουγκάντα, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου.

Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) στον δρόμο που συνδέει την πρωτεύουσα Καμπάλα με την πόλη Γκούλου, στη βόρεια Ουγκάντα.

«Δύο οδηγοί λεωφορείων που κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις προσπάθησαν να προσπεράσουν άλλα οχήματα και συγκρούστηκαν μετωπικά», σύμφωνα με τις Αρχές. Στο δυστύχημα εμπλέκονται συνολικά τέσσερα οχήματα.

«Ένας από τους οδηγούς έκανε απότομη αλλαγή πορείας για να αποφύγει τη σύγκρουση, όμως αυτό προκάλεσε μετωπική και πλαϊνή σύγκρουση, οδηγώντας σε ντόμινο ατυχημάτων. Τα οχήματα έχασαν τον έλεγχο το ένα μετά το άλλο και πολλά από αυτά αναποδογύρισαν αρκετές φορές», αναφέρει η ανακοίνωση.

Τα θανατηφόρα τροχαία είναι συχνά στην Ουγκάντα, όπου οι δρόμοι είναι σε πολλά σημεία στενοί, με την αστυνομία να αποδίδει τα περισσότερα σε υπερβολική ταχύτητα.

«Καθώς συνεχίζονται οι έρευνες, καλούμε όλους τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στους δρόμους, αποφεύγοντας επικίνδυνες και απερίσκεπτες προσπεράσεις, που παραμένουν μία από τις κύριες αιτίες ατυχημάτων στη χώρα», συμπλήρωσε η αστυνομία, σύμφωνα με το CBS News.