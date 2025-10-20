Με αποκαλυπτικό νυφικό, ασύμβατο με τους αυστηρούς ενδυματολογικούς κανόνες του Ιράν που «πνίγουν» τις γυναίκες, εμφανίστηκε η κόρη του Αλί Σαμχανί, Ιρανού αξιωματούχου και στενού συμβούλου του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ, προκαλώντας σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οξύτατες αντιδράσεις για την υποκρισία του καθεστώτος.

Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, η γυναίκα φέρεται να συνοδεύεται στον γάμο από τον πατέρα της, φορώντας ένα εντυπωσιακό αλλά αποκαλυπτικό νυφικό, γεγονός που προκάλεσε τις σφοδρές αντιδράσεις για την προφανή υποκρισία: την ώρα που το καθεστώς, στο οποίο ο πατέρας της κατέχει εξέχουσα θέση, επιβάλλει -με τη βοήθεια της αποκαλούμενης «αστυνομίας ηθών»- με απόλυτη αυστηρότητα τον ενδυματολογικό κώδικα στις γυναίκες, εκείνος συμμετέχει σε μια ιδιωτική τελετή που παραβιάζει κατάφωρα τους ίδιους αυτούς κανόνες.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο η εμφάνιση της νύφης που έχει προκαλέσει οργή, αλλά και το οικονομικό σκέλος της τελετής.

فیلم عروسی دختر علی شمخانی به دستم رسیده. شما هم ببینید. گشت ارشاد و بیکاری و فقر مال مردمه، مراسم میلیاردی با پول ملت هم مال اینا. pic.twitter.com/El7emXKkPh — Cameron Behzadi (@CameronBehzadi) October 18, 2025

Ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την πολυτέλεια του γάμου, κάνοντας λόγο για προκλητική επίδειξη πλούτου σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης για τη χώρα. Άλλοι, πάντως, σημείωσαν ότι η εκδήλωση δεν φαίνεται ιδιαίτερα χλιδάτη με βάση τα τοπικά κοινωνικά πρότυπα.

«Η αστυνομία ηθών, η ανεργία και η φτώχεια ανήκουν στον λαό, ενώ οι τελετές δισεκατομμυρίων ριαλίων με τα λεφτά του έθνους ανήκουν σε αυτούς που μας κυβερνάνε», σχολίασε ένας χρήστης, σύμφωνα με το Times of Israel.

Ο Αλί Σαμχανί, ανώτερος σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, κατηγόρησε το Ισραήλ για τη διαρροή του βίντεο από τον επίμαχο γάμο της κόρης του το 2024 – βίντεο που επανεμφανίστηκε πρόσφατα και έγινε viral στα ιρανικά social media.

«Η παραβίαση της ιδιωτικότητας των ανθρώπων είναι η νέα μέθοδος δολοφονίας του Ισραήλ», δήλωσε ο Σαμχανί, σύμφωνα με την Jerusalem Post επικαλούμενη το Iran International.

A video purportedly showing the wedding of the daughter of Ali Shamkhani, a top advisor to Iran's Supreme Leader, has sparked widespread reactions on social media.

Users are criticizing the Islamic Republic officials’ hypocrisy and double standards, pointing to the lavish nature… pic.twitter.com/Dk5y9Vvgqy — Iran International English (@IranIntl_En) October 18, 2025