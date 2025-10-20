Τα Κατεχόμενα της Κύπρου αλλάζουν σελίδα μετά την εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, που υποστηρίζεται από τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, ηττήθηκε στις «προεδρικές εκλογές» οι οποίες διεξήχθησαν στη βόρεια κατεχόμενη Κύπρο, ανακοίνωσε το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο.

Ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Ερχιουρμάν εξασφάλισε το 62,76% των ψήφων, έναντι 35,81% για τον Ερσίν Τατάρ.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στα Κατεχόμενα, ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης σχολίασε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ: «Ο εκλεκτός τουλάχιστον δημόσια της Άγκυρας υπέστη συντριπτική ήττα. Πρόκειται για φαιδρή περίπτωση, αναφέρομαι στον Τατάρ. Ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων είναι ένας άνθρωπος ευρωπαϊστής, εξωστρεφής που δεν έχει καμία σχέση με τον Τατάρ. Αυτό αφορά και τις εξελίξεις στην Κύπρο. Δείχνει επίσης μία αγωνία του κόσμου».

Αναφερόμενος στη συνέχεια στα ελληνοτουρκικά, ο κ. Φίλης επισήμανε πως «η Ελλάδα πεισματικά αρνούνταν – λανθασμένα κατ’ εμέ μία διάσκεψη περιφερειακή στην περιοχή. Την περασμένη Πέμπτη αυτή η θέση άλλαξε από τον πρωθυπουργό στη Βουλή και ουσιαστικά φαίνεται -δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος- όμως είμαστε σε μία χρονική στιγμή όπου οι συναινέσεις και οι συνεννοήσεις είναι μία παγκόσμια τάση και μάλιστα με έναν Αμερικανό πρόεδρο που περιμένει από πάνω με τη δαμόκλεια σπάθη, τώρα που αισθάνεται ισχυρός. Η Ελλάδα πρέπει να αποφύγει να επιβληθεί οτιδήποτε.

Πρέπει σε αυτή την κατάσταση να είμαστε στην πρωτοπορία και να συνδιαμορφώσουμε την ατζέντα».

Σε ανάλυση που έκανε στην ΕΡΤ ο Κωστής Κωνσταντίνου από την Κύπρο, σημείωσε ότι αν και είναι θετικό γεγονός το ότι απομακρύνθηκε ο Τατάρ, ο Ερχιουρμάν δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στο Κυπριακό στις δηλώσεις του, ενώ ευχαρίστησε τον Σερντάρ Ντενκτάς, κάνοντας ξεκάθαρο ότι τον έχουν υποστηρίξει οι δυνάμεις οι οποίες είναι κατηγορηματικά ενάντια στη λύση ομοσπονδίας.

Όπως άλλωστε παραδέχθηκε και ο ίδιος, το 63% δεν είναι το όλο δικό του, αλλά και ενός μέρους της Δεξιάς του Τατάρ.

Παράλληλα, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η «εξωτερική πολιτική» θα ασκείται σε στενή διαβούλευση με την Άγκυρα και όπως και οι προηγούμενοι Τουρκοκύπριοι ηγέτες, θα εργαστεί σε συνεννόηση με τον Ερντογάν. Στο πλαίσιο αυτό, ευχαρίστησε τον Τούρκο πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο Τζεβντέτ Γιλμάζ, και τον υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, για τα συγχαρητήριά τους.

Οι χθεσινές δηλώσεις, τόσο από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όσο και από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών και από το ΑΚΡ ήταν προσεκτικές. Απέφυγαν την αναφορά σε δύο κράτη, αλλά ήταν σαφείς οι υπαινιγμοί και τα μηνύματα που έστειλαν στα Κατεχόμενα.

Ποιος είναι ο Τουφάν Ερχιουρμάν

Ο Ερχιουρμάν, ο οποίος δεν υιοθετεί τη λύση των δύο κρατών στο Κυπριακό και τάσσεται υπέρ των διαπραγματεύσεων για λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 11 Σεπτεμβρίου του 1970.

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας και στη συνέχεια απέκτησε από το ίδιο πανεπιστήμιο μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο. Μεταξύ 2008 και 2010 ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού.

Από το 1999 ως το 2004 εργάστηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης της Τουρκίας θέτοντας στόχο τη θεσμοθέτηση του συνηγόρου του πολίτη στην Τουρκία, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Εξελέγη βουλευτής στις εκλογές στο ψευδοκράτος το 2013 με το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα.

Υπήρξε αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος από το 2016.

Ο Ερχιουρμάν διορίστηκε «πρωθυπουργός» στα Κατεχόμενα τον Ιανουάριο του 2018, έπειτα από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 7 Ιανουαρίου 2018, στις οποίες επανεξελέγη βουλευτής. Στις 19 Ιανουαρίου 2018 σχημάτισε κυβέρνηση συνασπισμού αποτελούμενη από το κόμμα του και το Λαϊκό Κόμμα, το Δημοκρατικό Κόμμα και το Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας.

Η κυβέρνηση συνασπισμού διαλύθηκε στις 9 Μαΐου 2019 και διάδοχός του υπήρξε ο Ερσίν Τατάρ, που αργότερα έγινε και «πρόεδρος» του ψευδοκράτους.