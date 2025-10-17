Τραγωδία σημειώθηκε στη βορειοδυτική Σερβία, όταν λεωφορείο που μετέφερε εργαζομένους σε εργοστάσιο ανετράπη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι, πολλοί εκ των οποίων σοβαρά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα συνέβη σε δρόμο που συνδέει τη Σρέμσκα Μιτρόβιτσα με το χωριό Γιάρακ, περίπου 70 χιλιόμετρα δυτικά του Βελιγραδίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του σερβικού υπουργείου Εσωτερικών, το διώροφο λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και κατέληξε αναποδογυρισμένο σε χαντάκι δίπλα στο οδόστρωμα. Ο οδηγός συνελήφθη, ενώ οι αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Στις εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν, το λεωφορείο φαίνεται πλήρως ανατραπέν, με διασώστες να επιχειρούν ανάμεσα σε συντρίμμια και λάσπη.

Ο δήμαρχος της Σρέμσκα Μιτρόβιτσα, Μπράνισλαβ Νεντίμοβιτς, επιβεβαίωσε ότι τρεις επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ο αριθμός των τραυματιών υπερβαίνει τους 60. Νωρίτερα, το υπουργείο έκανε λόγο για δύο νεκρούς και περίπου 80 τραυματίες.

Όπως δήλωσε ο διευθυντής του τοπικού νοσοκομείου, Βόϊσαβ Μίρνιτς, ένας από τους τραυματίες υπέκυψε στα τραύματά του, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων σε τρεις.

«Από τους 61 ανθρώπους που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, 39 παραμένουν νοσηλευόμενοι, αρκετοί σε κρίσιμη κατάσταση», σημείωσε.

Το λεωφορείο μετέφερε εργαζομένους της εταιρείας HealthCare, που παράγει μαξιλάρια και στρώματα από αφρό μνήμης. Η εταιρεία αποτελεί θυγατρική κινεζικού ομίλου.



Πηγή: ΕΡΤ