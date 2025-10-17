Ένας πελάτης σε εστιατόριο του Μιζούρι προσπάθησε να εξαπατήσει το προσωπικό πληρώνοντας το φαγητό του με ένα ψεύτικο χαρτονόμισμα των 1.000 δολαρίων αλλά το εστιατόριο φρόντισε να πάρει την εκδίκησή του με τον πιο δημόσιο τρόπο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Michael’s Bar and Grill στο Μάντσεστερ, περίπου 30 χιλιόμετρα έξω από το Σεντ Λούις. Ο πελάτης παρήγγειλε ένα μπέργκερ και αρκετά συνοδευτικά πιάτα και πλήρωσε τον λογαριασμό των 40 δολαρίων με αυτό που η σερβιτόρα θεώρησε ότι ήταν χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων. Όταν όμως πήγε να φέρει τα ρέστα, συνειδητοποίησε πως κρατούσε στα χέρια της ένα χαρτονόμισμα των 1.000 δολαρίων και μάλιστα ψεύτικο.

Μέχρι να επιστρέψει στο τραπέζι, ο άνδρας είχε ήδη φύγει, παίρνοντας μαζί του και μια σακούλα με φαγητό για το δρόμο, και είχε απομακρυνθεί με το Lexus του. Όπως διαπιστώθηκε, το χαρτονόμισμα δεν ήταν απλώς πλαστό, αλλά «ancestor money», ένα είδος συμβολικού νομίσματος που χρησιμοποιείται σε παραδοσιακές κινεζικές τελετές για να εξασφαλιστεί ότι οι πρόγονοι έχουν πλούτη και αγαθά στη μεταθανάτια ζωή.

Οι υπεύθυνοι του εστιατορίου αποφάσισαν να μην αφήσουν την απάτη να περάσει έτσι. Ανάρτησαν τη φωτογραφία του άνδρα στη σελίδα τους στο Facebook, καταγγέλλοντας το περιστατικό. Η δημοσίευση γρήγορα προκάλεσε αντιδράσεις και φαίνεται πως το «κράξιμο» έπιασε τόπο: ο άνδρας επέστρεψε την επόμενη ημέρα, πλήρωσε τον λογαριασμό του, ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του και μάλιστα άφησε φιλοδώρημα στο προσωπικό.

«Προφανώς είδε τη φωτογραφία του να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και ντράπηκε για αυτό που έκανε», ανέφεραν οι υπάλληλοι. Σύμφωνα με τη σερβιτόρα Κριστίνα Μοριάριτι, τα περιστατικά πελατών που φεύγουν χωρίς να πληρώσουν έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες. «Δυστυχώς, έχει συμβεί αρκετές φορές τελευταία», είπε, εξηγώντας ότι το εστιατόριο έχει πλέον επενδύσει σε κάμερες ασφαλείας, συστήματα αναγνώρισης πινακίδων και τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου για να προστατευθεί.

Η μπάρμαν Ντον Λαμπ πρόσθεσε πως το προσωπικό έχει πλέον αποφασίσει να δημοσιεύει φωτογραφίες όσων προσπαθούν να εξαπατήσουν το κατάστημα. «Αν το κάνεις αυτό, θα σε εκθέσουμε. Θέλουμε ο κόσμος να γνωρίζει τι συμβαίνει και να αποτρέψουμε άλλους από το να κάνουν το ίδιο», είπε χαρακτηριστικά.

Το Michael’s Bar and Grill, που λειτουργεί εδώ και 46 χρόνια, έχει μετατρέψει τις αναρτήσεις αυτές σε ένα είδος «ψηφιακού πίνακα ντροπής», μια κίνηση που φαίνεται να λειτουργεί αποτρεπτικά για όσους σκέφτονται να φύγουν χωρίς να πληρώσουν το γεύμα τους.