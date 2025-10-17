Ένας ανυπεράσπιστος σκύλος εγκαταλείφθηκε και δέθηκε σε έναν φράχτη στο Κονέκτικατ, ενώ μια καταιγίδα σάρωνε την περιοχή με έντονες βροχοπτώσεις και αδιάκοπους ανέμους.

Σπαρακτικές φωτογραφίες που κοινοποίησε το καταφύγιο ζώων The Robin I. Kroogman New Haven Animal Shelter στο Νιου Χέιβεν δείχνουν το μικρό ζώο εντελώς μόνο, δεμένο με το λουρί του σε έναν μεταλλικό φράχτη σε μια χορταριασμένη περιοχή τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Το καταφύγιο, που ανήκει στην πόλη, δημοσίευσε τις εικόνες του μοναχικού ζώου με πράσινο κολάρο, αφού το πήρε υπό τη φροντίδα του. Σε μία από τις συγκινητικές φωτογραφίες, το γκρι λευκό κυνηγόσκυλο κοιτούσε απευθείας στην κάμερα.

Η δεύτερη φωτογραφία έδειχνε το σκυλί καθισμένο στα πίσω πόδια με τα αυτιά όρθια, δείχνοντας ότι δεν ένιωθε καθόλου άνετα στις ψυχρές συνθήκες.

Ένας εκπρόσωπος του καταφυγίου δήλωσε στη Daily Mail ότι κανείς δεν έχει προσέλθει να το πάρει και ότι παραμένει στο καταφύγιο.

ANOTHER ONE ABANDONED IN NEW HAVEN🚩I am writing to bring to your immediate attention a distressing incident that… Posted by The Robin I. Kroogman New Haven Animal Shelter on Monday, October 13, 2025

«Σας γράφω για να εστιάσω άμεσα την προσοχή σας ένα ανησυχητικό περιστατικό που συνέβη μόλις πριν από λίγη ώρα στην πόλη του Νιου Χέιβεν», έγραψε ένας εκπρόσωπος του καταφυγίου στο Facebook. «Αυτός ο σκύλος βρέθηκε εγκαταλελειμμένος, δεμένος και αφέθηκε στη δυνατή βροχή χωρίς καμία προστασία», συμπλήρωσε.

Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε εγκαταλελειμμένο και τρομαγμένο, το ζώο το οποίο σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, πιθανώς είναι ημίαιμο pit bull, φαίνεται ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Το καταφύγιο επισήμανε, ωστόσο, ότι το πρόβλημα των εγκαταλελειμμένων ζώων είναι πολύ ευρύτερο από το περιστατικό της Δευτέρας. «Αυτή η σπαρακτική κατάσταση είναι, δυστυχώς, ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο σε όλη την πόλη μας», αναφέρει η ανάρτηση στο Facebook.

Η ανάρτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την κοινότητα, με πολλούς να εκφράζουν τη θλίψη τους για την κατάσταση του σκύλου πριν σωθεί και να καταδικάζουν τη σκληρότητα της εγκατάλειψης ζώων.