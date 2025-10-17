Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο αγνοούνται στη δυτική Αλάσκα, μετά την κακοκαιρία που προκάλεσε ο τυφώνας «Halong» το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Διάφορα βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου αποτυπώνουν με σκληρές εικόνες το μέγεθος της καταστροφής, φέρνοντας στη δημοσιότητα την τραγική κατάσταση που επικρατεί στις πληγείσες περιοχές.

Ο τυφώνας έφερε θυελλώδεις ανέμους, φονικές πλημμύρες και ισχυρά κύματα που σάρωσαν σπίτια, με περισσότερους από 50 ανθρώπους να διασώζονται, μερικοί ακόμα και από τις στέγες των σπιτιών τους.

Pirri, Cagliari, Sardinia, Italy at the moment.. pic.twitter.com/bJ1HvKkrEn — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 16, 2025

Οι τοπικές Αρχές προειδοποιούν για «μακρύ δρόμο ανάκαμψης», ειδικά καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, ενώ η κατάσταση σε κοινότητες όπως το Kipnuk και το Kwigillingok περιγράφεται ως «απόλυτη καταστροφή».

Before-and-after photos from different angles show the devastation from flooding in Kipnuk, Alaska.



Rescuers are working to find missing residents and help people displaced after a storm brought heavy rain, strong wind gusts, and dangerous storm surge. https://t.co/7efv46rtiz pic.twitter.com/nBSuzqeNLU — AccuWeather (@accuweather) October 16, 2025

The remnants of Typhoon Halong have devastated western Alaska, destroying homes and displacing residents in communities including Kipnuk, Bethel, and Nome.



Rescue efforts continue, with Red Cross @RedCrossAK volunteers assisting those affected.pic.twitter.com/nYmC950sc7 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 16, 2025

Σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ, η σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε τον θάνατο μιας γυναίκας στη Νέα Υόρκη, όταν χτυπήθηκε από ηλιακό πάνελ, ενώ ακυρώθηκε και η παρέλαση της Ημέρας του Κολόμβου.

Στο Φοίνιξ βρέθηκε η σορός ενός άνδρα που παρασύρθηκε από τα νερά της πλημμύρας, ενώ στην Καλιφόρνια οι ομάδες ετοιμάζονται για πιθανές κατολισθήσεις σε περιοχές που είχαν πληγεί από πυρκαγιές, σύμφωνα με τη New York Post.

🚨 Typhoon Halong’s remnants brought 100 mph winds & catastrophic flooding to coastal Yup'ik villages in Alaska like Kwigillingok & Kipnuk. Homes are destroyed and people are missing.



National coverage is near-zero..



– footage from Cikigaq Paul.



#Hurricane #TyphoonHalong… pic.twitter.com/1YRobNRg8D — Restricted Truths🔎 (@Restrictd_Truth) October 13, 2025

Το μάτι του τυφώνα όπως φαίνεται από το διάστημα

Ο Ιάπωνας αστροναύτης Κιμίγια Γιούι από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, κατάφερε να απαθανατίσει το μάτι του τυφώνα Halong, προσφέροντας μια επιβλητική και ταυτόχρονα τρομακτική εικόνα της τεράστιας καταιγίδας που σαρώνει τη δυτική Αλάσκα.

Η φωτογραφία αποτυπώνει την ισχύ και το μέγεθος του φαινομένου, προσφέροντας μια μοναδική οπτική γωνία για το μέγεθος της καταστροφής.