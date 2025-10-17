Μια οπαδός των Milwaukee Brewers απολύθηκε από τη δουλειά της, αφού έκανε ένα αντιμεταναστευτικό σχόλιο σε βάρος Λατίνου φιλάθλου των Los Angeles Dodgers κατά τη διάρκεια του δεύτερου αγώνα του National League Championship Series, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Σύμφωνα με τη Milwaukee Journal Sentinel, η Σάνον Κομπιλαρτσίκ, η οποία εργαζόταν στην εταιρεία ManpowerGroup, είπε τη φράση «ας καλέσουμε την ICE» (αναφερόμενη στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ) προς έναν οπαδό με λατινοαμερικανική καταγωγή. Μετά το περιστατικό και το βίντεο που την «έκαψε», η Κομπιλαρτσίκ απολύθηκε από τη θέση της, ενώ υπέβαλε και την παραίτησή της από το διοικητικό συμβούλιο της οργάνωσης Make-A-Wish Wisconsin.

Το επεισόδιο συνέβη την Τρίτη το βράδυ, όταν ο Ρικάρντο Φοσάντο, κάτοικος Λος Άντζελες που βρισκόταν στο Σικάγο για επαγγελματικό ταξίδι, άρχισε να τραβά βίντεο στις κερκίδες, ρωτώντας αστειευόμενος δύο φορές «γιατί είστε όλοι τόσο ήσυχοι». Η Κομπιλαρτσίκ του απάντησε φωνάζοντας: «Οι πραγματικοί άντρες πίνουν μπύρα, π…στη», και στη συνέχεια πρόσθεσε, χτυπώντας έναν άλλο φίλαθλο στον ώμο: «Ξέρεις τι; Κάλεσε την ICE».

Ο Φοσάντο, που συνέχισε να καταγράφει το περιστατικό, απάντησε επαναλαμβάνοντας τη φράση «Κάλεσε την ICE. Είμαι Αμερικανός πολίτης, βετεράνος πολέμου, μικρή μου. Υπηρέτησα σε δύο πολέμους. Η ICE δεν πρόκειται να μου κάνει τίποτα», όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Φοσάντο, ο οποίος έχει μεξικανική καταγωγή και υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ από το 2001 έως το 2005, δήλωσε στην εφημερίδα ότι η Κομπιλαρτσίκ «έκανε ένα λάθος», προσθέτοντας πως «έδειξε απλώς τι πραγματικά σκέφτεται». Παρότι τόνισε ότι δεν επιδοκιμάζει τη συμπεριφορά της, είπε ότι δεν θεωρεί πως «έκανε κάτι τόσο φρικτό ώστε να απολυθεί».

«Νιώθω άσχημα για εκείνη. Δεν πρέπει να μας κρίνουν από ένα λάθος, υπήρχαν έντονα συναισθήματα, κανείς δεν τραυματίστηκε σωματικά», πρόσθεσε ο Φοσάντο, ο οποίος τελικά απομακρύνθηκε από το γήπεδο από την ασφάλεια, έπειτα από αναφορά που έκανε η ίδια η Κομπιλαρτσίκ.

Η ManpowerGroup εξέδωσε ανακοίνωση μέσω Instagram, στην οποία ανέφερε ότι «η εργαζόμενη δεν ανήκει πλέον στον οργανισμό», αφού τέθηκε αρχικά σε άμεση διοικητική άδεια και στη συνέχεια ολοκληρώθηκε η εσωτερική έρευνα.