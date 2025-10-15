Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δημοσίευσε μια αφίσα στην οποία απαριθμεί τους πολέμους που «έληξε» ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας και τον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς στην «ανανεωμένη» λίστα των διπλωματικών επιτυχιών του Αμερικανού προέδρου.
Συγκεκριμένα, στην αφίσα αναφέρεται πως ο Τραμπ, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ο πρόεδρος της ειρήνης, σταμάτησε οκτώ πολέμους μέσα σε οκτώ μήνες.
Χθες, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δημοσίευσε μια δήλωση του Τραμπ, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για την αρχή μιας νέας χρυσής εποχής για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή.