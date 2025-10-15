Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα ανατριχιαστικό βίντεο που κατέγραψε μια κάμερα σπιτιού στο Κάνσας και δείχνει τη στιγμή της απαγωγής μιας 35χρονης γυναίκας από τον σύντροφό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής, γύρω στις 2 π.μ., σε μια γειτονιά στο Γουίτσιτα, σύμφωνα με την αστυνομία. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού ανέφερε ότι είχε στη διάθεσή της υλικό από την κάμερα του κουδουνιού της, στο οποίο διακρίνεται μια γυναίκα την ώρα που την αρπάζει ένας άνδρας και την απομακρύνει διά της βίας από το σημείο. Τη σχετική πληροφορία επιβεβαίωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Γουίτσιτα, Τοντ Ότζιλ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το πρωί της Τρίτης.

Το αστυνομικό τμήμα της Γουίτσιτα έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο, σε μια προσπάθεια να ταυτοποιήσει τόσο τη γυναίκα όσο και τον άνδρα που εμφανίζονται σε αυτό, ενώ παράλληλα κάλεσε τη γυναίκα να επικοινωνήσει με τις Αρχές, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, γύρω στις 3 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, μια 35χρονη γυναίκα, κάτοικος της περιοχής όπου καταγράφηκε το περιστατικό, επικοινώνησε με την αστυνομία, δηλώνοντας πως ήταν το πρόσωπο που οι ερευνητές προσπαθούσαν να εντοπίσουν.

«Οι ερευνητές ανταποκρίθηκαν άμεσα, μετέβησαν στον τόπο όπου βρισκόταν, επικοινώνησαν μαζί της και την οδήγησαν στο Δημαρχείο για περαιτέρω διερεύνηση», αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Το περιστατικό εκτιμάται ότι σχετίζεται, σύμφωνα με το abcnews, με ενδοοικογενειακή βία ανάμεσα στη γυναίκα και τον σύντροφό της. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα δεν φέρει σοβαρά τραύματα.

«Η έρευνα για το περιστατικό και το βίντεο συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η υπόθεση θα παραπεμφθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για επίσημη αξιολόγηση», καταλήγει η ανακοίνωση.

Το βίντεο αρχικά δόθηκε στη δημοσιότητα από την αστυνομία τη Δευτέρα, σε μια προσπάθεια να ταυτοποιηθούν ο άνδρας και η γυναίκα που εμφανίζονταν σε αυτό, ενώ οι Αρχές ανακοίνωσαν το πρωί της Τρίτης ότι πρόσφεραν αμοιβή ύψους 2.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία.