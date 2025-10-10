Ένας υπέρβαρος άνδρας, βάρους περίπου 272 κιλών, χρειάστηκε να απομακρυνθεί με γερανό από το σπίτι του στο West Palm Beach της Φλόριντα, την Τρίτη (7/10), προκειμένου να μεταφερθεί επειγόντως στο νοσοκομείο, έπειτα από μια ξαφνική ιατρική κρίση.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, λόγω του σωματικού του μεγέθους και των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, ήταν αδύνατο να κατέβει τις σκάλες ή να περάσει από τις πόρτες του διαμερίσματός του.

👍When you have to think big!



Firefighters in Florida used a crane to lift a 600-pound man from the second floor to provide him with medical assistance. pic.twitter.com/wUCBzcSIJF — NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2025

Για τον λόγο αυτό, οι διασώστες προχώρησαν σε μια σύνθετη επιχείρηση διάσωσης, χρησιμοποιώντας γερανό και ειδικό φορτηγό. Μάλιστα, χρειάστηκε να αφαιρέσουν μέρος του τοίχου του σπιτιού και να αποσυναρμολογήσουν τα κιγκλιδώματα του μπαλκονιού, προκειμένου να δημιουργηθεί επαρκής δίοδος.

Ο άνδρας τοποθετήθηκε προσεκτικά σε μια ενισχυμένη παλέτα με μαξιλάρια, την οποία οι πυροσβέστες κατέβασαν με ασφάλεια σε ύψος περίπου έξι μέτρων. Στο έδαφος τον περίμενε ασθενοφόρο, που τον μετέφερε άμεσα σε τοπικό νοσοκομείο για επείγουσα φροντίδα.

Σημειώνεται πως ασθενείς με σοβαρή παχυσαρκία, οι οποίοι απαιτούν εξειδικευμένο εξοπλισμό και διαδικασίες για τη μετακίνησή τους, χαρακτηρίζονται ιατρικά ως «βαριατρικοί».