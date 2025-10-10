Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφει τη στιγμή που ένας καβγάς μεταξύ δύο ζευγαριών για ένα καρότσι αγορών εξελίσσεται σε άγρια συμπλοκή μέσα σε κατάστημα Costco στο Μπρούκλιν — με έναν άνδρα να τραυματίζεται και να σωριάζεται στο πάτωμα στη μέση του διαδρόμου.

Το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 3:50 το απόγευμα της Κυριακής στο κατάστημα της Third Avenue, κοντά στην 37η Οδό, στην περιοχή Σάνσετ Παρκ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το βίντεο, που έχει συγκεντρώσει πάνω από 900.000 προβολές από τη στιγμή που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X την ίδια ημέρα, δείχνει τα δύο ζευγάρια να λογομαχούν στον διάδρομο για το καρότσι.

Fight breaks out at Costco in NY. Over a which couple should get the shopping cart. 😳 🛒 pic.twitter.com/CtfQjjctGB — Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) October 6, 2025

Σε κάποιο σημείο, ο άνδρας με το λευκό μπλουζάκι και το μαύρο παντελόνι έρχεται στα χέρια με έναν άλλο άνδρα, ενώ η σύντροφός του φωνάζει: «Μην τον αγγίζεις, μην τον αγγίζεις. Μην τον σπρώχνεις!», σύμφωνα με το βίντεο.

Λίγο αργότερα, ο άνδρας με το λευκό μπλουζάκι γρονθοκοπεί τον αντίπαλό του στο πλάι του κεφαλιού και σπρώχνει τη δική του σύντροφο για να απομακρυνθεί, όπως φαίνεται στο υλικό.

Ο άνδρας που δέχεται το χτύπημα σωριάζεται στο πάτωμα, χτυπώντας το κεφάλι του πάνω σε καρότσι αγορών, δήλωσε η αστυνομία.

«Κάλεσε την αστυνομία» φώναξε η γυναίκα που ήταν μαζί του, τόσο στα αγγλικά όσο και στα ισπανικά.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο NYU Langone Hospital–Brooklyn για νοσηλεία, ενώ ο δράστης τράπηκε σε φυγή, σύμφωνα με την αστυνομία.