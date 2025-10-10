Η αλλαγή στην παραδοχή ενοχής οδήγησε στην ακύρωση της δίκης με σώμα ενόρκων για τον Ντάριιν Μπράουν, κατηγορούμενο για την απαγωγή και δολοφονία του 4χρονου Κας Γκέρνον τον Μάιο του 2021. Αντί για τη διαδικασία επιλογής ενόρκων που είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, ο Μπράουν καταδικάστηκε άμεσα σε ισόβια κάθειρξη.

Ο Μπράουν, σήμερα 22 ετών, ήταν 18 όταν ο Κας Γκέρνον απήχθη από το δωμάτιό του και βρέθηκε αργότερα περίπου οκτώ οικοδομικά τετράγωνα μακριά, ξαπλωμένος σε μια λίμνη αίματος, χωρίς πουκάμισο ή παπούτσια και με πολλαπλά τραύματα από «αιχμηρό όπλο», σύμφωνα με το CBS News. Ο Γκέρνον διαπιστώθηκε νεκρός επί τόπου.

Το παιδί και ο δίδυμος αδερφός του ήταν στο σπίτι στις 15 Μαΐου 2021, όταν ο Κας απήχθη γύρω στις 5 π.μ., υπό την επίβλεψη της Μόνικα Σέρροουντ, περιγραφόμενης ως φίλη ή σύντροφος του πατέρα τους. Δύο ώρες αργότερα, κλήση στο 911 ανέφερε ότι το παιδί βρέθηκε ξαπλωμένο σε μια λίμνη αίματος, σύμφωνα με το CourtTV.

Μέχρι τις 11 π.μ., ο Κας είχε δηλωθεί αγνοούμενος και η Σέρροουντ αναγνώρισε τον Μπράουν από βίντεο της απαγωγής. Βίντεο από κάμερα βρεφονηπιακού σταθμού, που επικαλείται το ABC, δείχνει τον Μπράουν να μεταφέρει τον κοιμισμένο 4χρονο λίγες ώρες πριν βρεθεί νεκρός με πολλαπλές μαχαιριές στη μέση του δρόμου.

Η έρευνα στο δωμάτιό του μετά την ανακάλυψη του σώματος αποκάλυψε φούτερ, παπούτσια και ένα σκούρο ζευγάρι γυαλιά, όλα με θετικό αποτέλεσμα για αίμα του Γκέρνον, σύμφωνα με ένορκη κατάθεση.

Δεν ανακοινώθηκε ποτέ κίνητρο για την απαγωγή ή τη δολοφονία. Το 2021, οι δικηγόροι υπεράσπισης δήλωσαν ότι ο Μπράουν ήταν σχιζοφρενής και πρόσφατα είχε αποφυλακιστεί από κέντρο ψυχικής υγείας, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε «έκστασης» κατά τη διάρκεια των εγκλημάτων του.

Αρχικά, δικαστής του Dallas County τον είχε κρίνει ανίκανο να δικαστεί, αλλά η απόφαση ανατράπηκε φέτος μετά από θεραπεία στο κέντρο όπου κρατούνταν. Παρά την αρχική πρόθεση να χρησιμοποιήσει υπεράσπιση λόγω ψυχικής ασθένειας, ο Μπράουν παραδέχτηκε τελικά στο δικαστή ότι είχε διαπράξει τη δολοφονία.

Ο δικηγόρος υπεράσπισης, Χιθ Χάρις, δήλωσε ότι η απόφαση να μην προχωρήσει με υπεράσπιση λόγω ψυχικής ασθένειας βασίστηκε και σε άλλους παράγοντες: «Συνειδητοποιήσαμε ότι έχουμε τρεις διαφορετικές ιατρικές γνωματεύσεις που λένε ότι δεν πληροί τα κριτήρια για ψυχική ασθένεια. Όπως το ότι έκρυψε το μαχαίρι μόλις γύρισε στο σπίτι της μητέρας του. Επίσης, πήρε διαφορετική πορεία για να αποφύγει τις κάμερες».

Όταν ρωτήθηκε γιατί απήγαγε και σκότωσε τον Κας Γκέρνον, ο Χάρις δήλωσε: «Αυτό του είπαν οι φωνές να κάνει. Οι φωνές του είπαν ότι ο Κας ήταν ξεχωριστός και ότι αν σκότωνε τον Κας θα αποκτούσε υπεράνθρωπες δυνάμεις».

Στη συμφωνία του, ο Μπράουν παραδέχτηκε ενοχή για δολοφονία πρώτου βαθμού, αντί για την κατηγορία που θα μπορούσε να του επιφέρει τη θανατική ποινή, ενώ κατηγορήθηκε επίσης για απαγωγή και διάρρηξη. Έχει τη δυνατότητα αποφυλάκισης μετά από 30 χρόνια

Κατά την επιβολή της ποινής, οι εισαγγελείς διάβασαν τρεις δηλώσεις επιρροής θυμάτων, χαρακτηρίζοντας τον Μπράουν «τέρας» και «δειλό». Ο πατέρας του θύματος, Τρέβορ Γκέρνον, δήλωσε ότι ο θάνατος του γιου του τον μετέτρεψε σε σκιά του εαυτού του και ότι θα είχε δώσει τη ζωή του για να τον σώσει.

Πρόσθεσε ότι ενώ αρχικά υποστήριζε τη θανατική ποινή, ο θάνατος του γιου του δεν ήταν «ανώδυνος ή ανθρώπινος» και ήθελε ο Μπράουν να ζήσει πίσω από τα κάγκελα για το υπόλοιπο της ζωής του.

Η γιαγιά του θανόντος φέρεται να είπε στον Μπράουν: «Σου εύχομαι μόνο δυστυχία». Μια ακόμη δήλωση ανέφερε: «Ελπίζω να αναζητήσεις τον Θεό ενώ είσαι στη φυλακή γιατί τον χρειάζεσαι περισσότερο από οποιονδήποτε που έχω γνωρίσει στη ζωή μου».