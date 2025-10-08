Καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, με βάση το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται πως η κατάσταση παραμένει εύφλεκτη και οι προβλέψεις για όσα θα ακολουθήσουν είναι δύσκολες.

Άλλωστε, όπως σημειώνει ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105.8, ο Τσόρτσιλ έλεγε ότι το να κάνεις προβλέψεις είναι το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο, αλλά το δύσκολο είναι μετά να εξηγήσεις γιατί απέτυχες στις προβλέψεις αυτές. Ωστόσο, ο καθηγητής εκτίμησε ότι, ακόμα και αν υπάρξουν πράγματι θετικές εξελίξεις, όπως η επιστροφή ενός αριθμού ομήρων και ένα χρονικό διάστημα εκεχειρίας, στο τέλος θα ξεκινήσουν και πάλι οι συγκρούσεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

«Θα έχουμε κάποια εκεχειρία, θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή κάποιων ομήρων και πιθανότατα θα ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες. Είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, κάποιος από τους δύο θα σπάσει τη συμφωνία» είπε, χαρακτηριστικά.

Τα δύο ενδεχόμενα που βρίσκονται στο «τραπέζι»

«Αυτή τη στιγμή, πάνω στο τραπέζι υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Το ένα είναι η συνέχιση του πολέμου και το άλλο είναι οι προτάσεις Τραμπ. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πάνω στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι μόνο με τις προτάσεις Τραμπ μπορεί να έχουμε μία ειρηνική διευθέτηση, άρα πρέπει να τις συζητήσουμε.

Το πρόβλημα είναι ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Οι προτάσεις Τραμπ έχουν πολλά σημεία τα οποία μπορούν να επιτρέψουν στην κάθε πλευρά να τινάξει στον αέρα τη διαδικασία, όπως έχει γίνει πολλές φορές στη Μέση Ανατολή τα τελευταία χρόνια. Δεν θα είναι η πρώτη φορά, δηλαδή, που θα τινάξουν στον αέρα τη διαδικασία.

Θα σας δώσω δύο-τρία παραδείγματα. Παράδειγμα πρώτο, το θέμα του αφοπλισμού. Η Χαμάς δεν δέχεται αφοπλισμό. Παράδειγμα δεύτερο, πρακτικό, λέει η Χαμάς, μου βάζετε μια πολύ μικρή προθεσμία να παραδώσω τους ομήρους. Εγώ δεν έχω επικοινωνία μέσα στο έδαφος με το τι γίνεται εντός της Γάζας, ούτως ώστε να φτάσει μέσα στο λαγούμι που τους έχουμε η ενημέρωση, παραδώστε τους ομήρους, οπότε μπορεί να μην μπορώ να ανταποκριθώ στους χρόνους που μου λέτε.

Ή, πολύ περισσότερο, όταν υπάρχουν νεκροί όμηροι, οι σοροί τους δηλαδή, να είναι εγκαταλελειμμένοι σε κάποια στοά μέσα και να μην μπορούμε να τους βρούμε, γιατί δεν φυλάμε τις στοές. Οπότε θα συνεχίσετε τους βομβαρδισμούς, λέει η Χαμάς. Παράδειγμα τρίτο, η επόμενη ημέρα. Λέει η Χαμάς, βεβαίως, θα συζητήσουμε την επόμενη μέρα, θα μαζευτούν οι Παλαιστίνιοι και θα συζητήσουμε την επόμενη μέρα, άρα θα συμμετέχω και εγώ στη διακυβέρνηση της επόμενης μέρας. Όλα αυτά είναι σημεία στα οποία εύκολα μπορεί να εξοκείλει η διαδικασία. Είναι σαφές ότι η Χαμάς θεωρεί τους ομήρους ότι είναι η ασπίδα της από μία ολοκληρωτική και πλήρη επίθεση του Ισραήλ και κινείται αναλόγως.

Και υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας. Έχουν ξεκινήσει και συγκρούσεις στο εσωτερικό της Γάζας μεταξύ της Χαμάς και αντίπαλων ομάδων, φυλών οι οποίες λένε πως δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση» ανέφερε αναλυτικά ο κ. Συρίγος.

Γιατί ο Τραμπ εμφανίζεται συχνά αισιόδοξος για τη Γάζα

Ως προς το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επανειλημμένα εμφανίζεται υπεραισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις στα πολεμικά μέτωπα και μετά από λίγο διαψεύδεται, ο κ. Συρίγος εξήγησε ότι αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί ο Τραμπ γενικώς.

«Ο Τραμπ πετάει μια πομφόλυγα, ένα πυροτέχνημα. Να διευκρινίσω κάτι, οι 20 προτάσεις που κατέθεσε για τη Γάζα δεν είναι πυροτέχνημα. Είναι προσεκτικά διατυπωμένες. Αλλά όλα αυτά θέλουν ροντάρισμα, να φτάσει στη σωστή αναλογία. Αυτό είναι που λείπει αυτή τη στιγμή από την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, ενώ η καταρχήν πρόθεση είναι σωστή, το χάνουμε στην πορεία. Είτε γιατί εκείνοι που το έχουν αναλάβει δεν έχουν τη διπλωματική εμπειρία, είτε γιατί δεν υπάρχει η υπομονή. Ας δούμε το παράδειγμα της Ουκρανίας. Πόσες φορές έχει αλλάξει ο Αμερικανός πρόεδρος θέσεις; Τελευταία φορά τώρα, πριν από μερικές μέρες είπε ότι θα στηρίξουμε την Ουκρανία παντοιοτρόπως στον δίκαιο αγώνα της και τα λοιπά. Σας θυμίζω στην πρώτη συνάντηση με τον Ζελένσκι του έλεγε ‘είσαι τελειωμένος’» συμπλήρωσε.