Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Croydon Park του Σίδνεϊ, όταν ένας 60χρονος ομογενής άνοιξε πυρ από το παράθυρο του διαμερίσματός του, σκορπίζοντας τον τρόμο στη γειτονιά. Ο Αρτέμιος (Άρτι) Μίντζας κατηγορείται για 25 αδικήματα, μεταξύ αυτών και απόπειρα ανθρωποκτονίας, μετά την ένοπλη επίθεση που έθεσε σε συναγερμό την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Η περιοχή αποκλείστηκε για περίπου δύο ώρες, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για «εξαιρετικά επικίνδυνη» επιχείρηση. Ο Mintzas φέρεται να πυροβόλησε έως και 50 φορές «τυχαία και αδιάκριτα», χτυπώντας 13 οχήματα και μια στάση λεωφορείου. Η NSW Ambulance περιέθαλψε 16 άτομα με ελαφρά τραύματα, ενώ δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ο ένας υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση μετά από τραύματα στον λαιμό και το στήθος.

Περίπου στις 9:30 το βράδυ, ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας εισέβαλαν στο διαμέρισμα και συνέλαβαν τον Mintzas, κατασχέτοντας ένα όπλο διαμετρήματος και 30 πυρομαχικά. Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο υπό αστυνομική φρούρηση, με τραύμα στο μάτι από θραύσματα γυαλιού, και στη συνέχεια επέστρεψε στο Burwood Police Station.

Το βράδυ της Δευτέρας του απαγγέλθηκαν κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου, πυροβολισμούς σε δημόσιο χώρο και αντίσταση κατά της σύλληψης.

Την Τρίτη, 7 Οκτωβρίου, ο Mintzas οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου Burwood Local Court. Εκεί του αρνήθηκαν αποφυλάκιση με εγγύηση.

Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης με το οργανωμένο έγκλημα ή τρομοκρατικές ομάδες, ούτε καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικών προβλημάτων.

«Είναι ένας 60χρονος άνδρας με δύο παιδιά και ελάχιστες επαφές με την αστυνομία τα τελευταία 20 χρόνια», δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας Stephen Parry.

A 60-year-old man was arrested after allegedly indiscriminately firing 50 to 100 shots at passersby in the inner-west Sydney suburb of Croydon Park on Sunday: media reports pic.twitter.com/THrpkaakL4 — Global Times (@globaltimesnews) October 6, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες του ABC News, ο Mintzas εργάζεται στο Sydney Trains.