Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν σήμερα στους δρόμους του Άμστερνταμ, ντυμένοι στα κόκκινα, για να ζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, την «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» και «Να σταματήσει η γενοκτονία», όπως ήταν και κάποια από τα συνθήματά τους.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές της διαδήλωσης «Κόκκινη Γραμμή», περίπου 250.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην κινητοποίηση αυτήν, καλώντας παράλληλα την ολλανδική κυβέρνηση να λάβει μέτρα εναντίον του Ισραήλ.

«Αναμένω να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ, να σταματήσει κάθε εμπόριο (σ.σ. με το Ισραήλ) και να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης», είπε ο 68χρονος Σεμπάστιαν Πόος, που έφτασε στο Άμστερνταμ από το Αϊντχόφεν. «Ντρέπομαι βαθύτατα για αυτά που κάνει η κυβέρνηση, για τη στάση που έχει υιοθετήσει», είπε ο καλλιτέχνης, που φορούσε έναν κόκκινο μπερέ.

Στα μέσα Αυγούστου το κοινοβούλιο δεν κατάφερε να συμφωνήσει επί των κυρώσεων που θα επέβαλε στο Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα και ο υπουργός Εξωτερικών, Κάσπαρ Φελντκαμπ, παραιτήθηκε εξαιτίας αυτού.

Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και το Βέλγιο, η Ολλανδία δεν έχει αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης.

Για την 33χρονη Σουζάν, το θέμα της Γάζας κυριαρχεί τη σκέψη της, ιδίως όσο πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία, στις 29 Οκτωβρίου. «Υπάρχουν πολλά σημαντικά προβλήματα στην Ολλανδία αλλά αυτό είναι ένα θέμα που με απασχολεί ιδιαιτέρως. Ελπίζω ότι θα περάσουμε το μήνυμα ότι θέλουμε πράξεις και όχι μόνο λόγια», είπε.

Παρά τη βροχή, οι διαδηλωτές παρέμειναν στους δρόμους επί πολλές ώρες.

Παρόμοιες κινητοποιήσεις οργανώθηκαν τον Μάιο και τον Ιούνιο στη Χάγη, με τη συμμετοχή 100-150.000 ανθρώπων, σύμφωνα με τους οργανωτές.

Το Σάββατο, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν εκφράζοντας τη στήριξή τους στον παλαιστινιακό λαό στη Ρώμη, τη Βαρκελώνη και τη Μαδρίτη.