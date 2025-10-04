Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ενέκρινε προσωπικά στρατιωτικές ενέργειες κατά δύο πλοίων του στολίσκου Global Sumud Flotilla για τη Γάζα, όπως μετέδωσε χθες Παρασκευή το αμερικανικό δίκτυο CBS News, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου, ισραηλινές δυνάμεις εκτόξευσαν drones από υποβρύχιο και έριξαν εμπρηστικούς μηχανισμούς κατά των πλοίων που ήταν αγκυροβολημένα έξω από το λιμάνι Σίντι Μπου Σαΐντ της Τυνησίας, προκαλώντας φωτιά, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Ο στολίσκος Global Sumud, αποτελείτο από περίπου 45 πλοία στα οποία επέβαιναν πολιτικές προσωπικότητες και φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες. Απέπλευσε από την Ισπανία τον Σεπτέμβριο με στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια.

Την Τετάρτη το βράδυ το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό άρχισε να αναχαιτίζει πλοία του στολίσκου, αφού προειδοποίησε τα πληρώματά τους ότι εισέρχονται σε ύδατα τα οποία ελέγχει το Ισραήλ. Περισσότεροι από 400 ακτιβιστές που επέβαιναν στα πλοία στολίσκου συνελήφθησαν στη διάρκεια επιχείρησης.