Η στιγμή που Ισραηλινοί ναύτες συνέλαβαν ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο που κατευθυνόταν στη Γάζα καταγράφεται σε βίντεο που δημοσίευσε ο στρατός του Ισραήλ.

Στο βίντεο φαίνονται άνδρες του Ισραηλινού Ναυτικού να επιχειρούν στα πλοία του στολίσκου Global Sumud Flotilla, καθώς τα σκάφη προσπαθούσαν να πλησιάσουν στη Γάζα.

Όπως αναφέρουν οι IDF, η επέμβαση του ισραηλινού Ναυτικού είχε ως αποτέλεσμα να αναχαιτιστούν όλα τα πλοία του στολίσκου, και τα 42, ενώ συνελήφθησαν πάνω από 470 ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο και μεταφέρθηκανσ το λιμάνι του Ασντόντ, για να απελαθούν προς τις χώρες τους.

מבצע “מגן האופק”: תוך 12 שעות – הושגה שליטה מבצעית על 42 כלי שיט שניסו להפר את הסגר הימי הבטחוני



Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η επιχείρηση έχει την κωδική ονομασία «Horizon Shield».

Το βίντεο δείχνει Ισραηλινούς να επιβιβάζονται στα πλοία και να συλλαμβάνουν τους ακτιβιστές.

Νωρίτερα, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε πως τέσσερις ακτιβιστές έχουν ήδη απελαθεί από τη χώρα.