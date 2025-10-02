Η Βρετανία θα ανακοινώσει σήμερα ένα σχέδιο για την κατάργηση του προγράμματος που επιτρέπει την αυτόματη επανένωση των οικογενειών μεταναστών, οι οποίοι είναι ήδη εγκατεστημένοι στη χώρα, στο πλαίσιο της σκλήρυνσης της πολιτικής ασύλου που προωθεί η βρετανική κυβέρνηση υπό την πίεση της άκρας δεξιάς.

Αν και η επανένωση των οικογενειών μεταναστών είχε ανασταλεί από τον Σεπτέμβριο, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ πρόκειται να παρουσιάσει σήμερα στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη ένα σχέδιο με το οποίο θα καταργείται οριστικά το πρόγραμμα.

«Αυτές οι θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις θα αποτελέσουν τη βάση για ένα πιο δίκαιο σύστημα στο οποίο (…) ο δρόμος προς τη νομιμοποίηση θα είναι πιο μακρύς και θα κατακτάται με βάση την προσφορά προς τη χώρα», εξήγησε η βρετανική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της χθες, Τετάρτη.

«Η Βρετανία θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον ρόλο της υποδεχόμενη πραγματικούς πρόσφυγες που φεύγουν για να γλιτώσουν από διώξεις. Αλλά (…) δεν θα υπάρχει χρυσό εισιτήριο για την εγκατάσταση στη Βρετανία, οι άνθρωποι θα πρέπει να το αξίζουν», υπογράμμισε ο Στάρμερ.

«Πιστεύω ότι, αν θες να έρθεις στη Βρετανία, πρέπει να συμβάλλεις στην κοινωνία μας», συνέχισε. «Η εγκατάσταση θα πρέπει να κερδίζεται μέσω της συνεισφοράς στη χώρα μας, όχι πληρώνοντας έναν διακινητή για να διασχίσεις τη Μάγχη με ένα πλοιάριο», τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Ο Στάρμερ πρόκειται να ανακοινώσει από την Κοπεγχάγη και μια νέα συνεργασία για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης από τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων στη διάρκεια συνάντησής του με τη Δανή πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν.

Το ΑΠΕ – ΜΠΕ αναφέρει πως η κυβέρνηση των Εργατικών στη Βρετανία προσπαθεί να σκληρύνει τη στάση της έναντι της παράτυπης μετανάστευσης, προκειμένου να αντιμετωπίσει την άνοδο του ακροδεξιού αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, στη διάρκεια 12 μηνών ως τον Ιούνιο του 2025 είχαν εκδοθεί σχεδόν 21.000 θεωρήσεις εισόδου σε μετανάστες στο πλαίσιο της επανένωσης των οικογενειών. Η μεγάλη πλειονότητα των θεωρήσεων αυτών χορηγήθηκε σε γυναίκες και παιδιά.

Με βάση τις αλλαγές που προωθεί η βρετανική κυβέρνηση, οι άνθρωποι που έχουν λάβει καθεστώς πρόσφυγα δεν θα μπορούν αυτόματα να φέρνουν στη χώρα τις οικογένειές τους.

Από την πλευρά της, η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μάχμουντ πρότεινε τη Δευτέρα η μόνιμη διαμονή των μεταναστών στη χώρα να εξαρτάται από διάφορα κριτήρια.

Οι μετανάστες θα πρέπει να εργάζονται και να μην εξαρτώνται από κοινωνικά επιδόματα, να μιλούν καλά αγγλικά και να μην έχουν ποινικό μητρώο. Επίσης, θα πρέπει να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές και να συμβάλλουν στην κοινότητα όπου διαμένουν μέσω, για παράδειγμα, εθελοντικής εργασίας.

Περισσότεροι από 111.000 άνθρωποι ζήτησαν να λάβουν άσυλο στη Βρετανία από τον Ιούνιο του 2024 ως τον Ιούνιο του 2025, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ από το 2001, όταν ξεκίνησαν να διατηρούνται αρχεία.

Εξάλλου, περισσότεροι από 33.000 άνθρωποι έφτασαν παράτυπα στη χώρα διασχίζοντας τη Μάγχη με πρόχειρα πλοιάρια από την αρχή του έτους, επίσης αριθμός ρεκόρ.

Το ίδιο διάστημα, τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχουν πνιγεί στην προσπάθεια να κάνουν τον επικίνδυνο διάπλου της Μάγχης, με βάση καταμέτρηση του AFP που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία των γαλλικών αρχών.

Η βρετανική οργάνωση Refugee Council εκτίμησε ότι η αναστολή του δικαιώματος επανένωσης οικογενειών μεταναστών θα ωθήσει «περισσότερους απελπισμένους ανθρώπους στα χέρια των διακινητών».