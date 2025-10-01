Μέρος μιας πολυκατοικίας στη Νέα Υόρκη κατέρρευσε το πρωί της Τετάρτης, μετατρέποντας μια γωνία του κτιρίου σε σωρό από μπάζα.

Η πυροσβεστική της πόλης ανέφερε ότι δεν υπάρχουν άμεσα αναφορές για τραυματισμούς. Επίσης, δήλωσε ότι ανταποκρίνεται σε αναφορά για έκρηξη αερίου που προκάλεσε την κατάρρευση ενός φρεατίου καύσης απορριμμάτων στο κτίριο 20 ορόφων στο Μπρονξ.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν μια πολυκατοικία με μια γωνία κατεστραμμένη από το ισόγειο μέχρι τη στέγη. Βίντεο που τράβηξαν κάτοικοι της περιοχής δείχνουν ένα σύννεφο σκόνης να απλώνεται πάνω από τη γειτονιά λίγα λεπτά μετά την κατάρρευση.

Το κτίριο ανήκει στην πόλη και είναι δημόσια κατοικία, σύμφωνα με το AP.

Τα φρεάτια καύσης απορριμμάτων σε κτίρια της Νέας Υόρκης χρησιμοποιούνταν παλιότερα για την απόρριψη σκουπιδιών, τα οποία καίγονταν επιτόπου. Ωστόσο, έχουν αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από συμπιεστές απορριμμάτων, που μπορούν να χρησιμοποιούν τα ίδια φρεάτια.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

