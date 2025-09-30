Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή του θα μειώσει τις τιμές των φαρμάκων κατά 100% ή και παραπάνω, μιλώντας ενόψει της ανακοίνωσης που πρόκειται να κάνει αργότερα για τη συμφωνία με τη φαρμακοβιομηχανία Pfizer για τη μείωση της τιμής πολλών φαρμάκων.

Ο Τραμπ δεν εξήγησε πώς θα γίνει αυτή η μείωση.

«Πιστεύω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα που θα κάνουμε. Θα μειώσουμε τις τιμές των φαρμάκων κατά 100%, σε ορισμένες περιπτώσεις κατά 300% ή και περισσότερο», είπε στους δημοσιογράφους καθώς έφτανε στον Λευκό Οίκο, μετά την ομιλία του στη στρατιωτική ηγεσία στο Κουάντικο.

Ένα στέλεχος του Λευκού Οίκου είπε νωρίτερα ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει έναν ιστότοπο για την πώληση φαρμάκων στους Αμερικανούς πολίτες, που θα ονομάζεται TrumpRx. Η Pfizer θα ξεκινήσει πωλήσεις ορισμένων φαρμάκων της απευθείας στους καταναλωτές μέσω αυτού του ιστοτόπου.

Η εταιρεία, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, αναμένεται επίσης να ανακοινώσει ότι θα επενδύσει 70 δισεκατομμύρια δολάρια στην έρευνα και την ανάπτυξη φαρμάκων καθώς και στην εγχώρια βιομηχανία.

Τον Ιούλιο ο Τραμπ έστειλε επιστολές σε 17 μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες, ζητώντας τους να μειώσουν τις τιμές των φαρμάκων τους στα επίπεδα στα οποία πωλούνται στο εξωτερικό και απαίτησε να απαντήσουν με δεσμευτικές προτάσεις μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου.

Η Pfizer θα είναι η πρώτη εταιρεία που θα ανακοινώσει μια συμφωνία με τον Λευκό Οίκο.