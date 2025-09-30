Η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, Τσόε Σον Χούι, τόνισε πως η Πιονγκγιάνγκ παραμένει σταθερή στην απόφασή της να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις της με το Πεκίνο, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του βορειοκορεατικού πρακτορείου ειδήσεων KCNA.

Κατά την επίσκεψή της στην Κίνα, η Τσόε συναντήθηκε μεταξύ άλλων με τον κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ, ο οποίος τη διαβεβαίωσε πως το Πεκίνο επιθυμεί την ενίσχυση των διμερών τους σχέσεων, αναφερόμενος σε μια στρατηγική και μακροπρόθεσμη προοπτική, σύμφωνα με το KCNA.

Η Τσόε Σον Χούι ταξίδεψε στην Κίνα λίγες εβδομάδες μετά την επίσκεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν στο Πεκίνο, όπου ο βορειοκορεάτης ηγέτης συναντήθηκε με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για πρώτη φορά τα τελευταία έξι χρόνια.

Η Βόρεια Κορέα και η Κίνα είναι παραδοσιακοί σύμμαχοι, ωστόσο οι σχέσεις τους υπήρξαν τεταμένες κατά περιόδους.

Ο κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιανγκ τόνισε πως οι δεσμοί των δύο χωρών έχουν πλέον εδραιωθεί «υπό την στρατηγική καθοδήγηση» των ηγετών τους.

Στα Ηνωμένα Έθνη, ο βορειοκορεάτης υφυπουργός Εξωτερικών Κιμ Σον Γκιονγκ τόνισε πως η χώρα του δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Η Κίνα, ένα από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, έχει υποστηρίξει τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας να εμποδίσει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από την Πιονγκγιάνγκ. Ωστόσο, επιθυμεί επίσης η Βόρεια Κορέα να λειτουργήσει ως ανάχωμα στην επέκταση της επιρροής των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή, επισημαίνουν πολιτικοί αναλυτές.