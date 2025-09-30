Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξέφρασε τη Δευτέρα την υποστήριξή του στις πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Καλούμε όλες τις πλευρές να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συνεργαστούν με την κυβέρνηση των ΗΠΑ ώστε να οριστικοποιήσουν αυτήν τη συμφωνία και να την υλοποιήσουν. Η Χαμάς θα πρέπει τώρα να συμφωνήσει με το σχέδιο και να τερματίσει τα δεινά, καταθέτοντας τα όπλα της και απελευθερώνοντας όλους τους υπόλοιπους ομήρους», δήλωσε ο Στάρμερ.