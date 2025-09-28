Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, απέσυρε σήμερα την υποψηφιότητά του για επανεκλογή, με τη μάχη για τον δήμο της αμερικανικής μεγαλούπολης να δίνεται πλέον μεταξύ του προοδευτικού υποψηφίου των Δημοκρατικών, Ζοχράν Μαμντάνι, και του πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο.

Ο Άνταμς υπολειπόταν σε δημοσκοπήσεις από τον Μαμντάνι και τον Κουόμο, ο οποίος κατεβαίνει ως ανεξάρτητος, με τον Μαμντάνι να καταγράφει σημαντικό προβάδισμα σε δημοσκοπήσεις, ενόψει των εκλογών της 4ης Νοεμβρίου.

«Παρά όλα όσα έχουμε πετύχει, δεν μπορώ να συνεχίσω την εκστρατεία επανεκλογής μου», δήλωσε ο Άνταμς σε βίντεο που ανέρτησε στο X.

Only in America. Only in New York.

Η Δημοκρατική κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή της στον Μαμντάνι στις εκλογές της Νέας Υόρκης. Ο 33χρονος υποψήφιος, αυτοαποκαλούμενος «σοσιαλιστής», εμφανίζεται σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ ως φαβορί για να νικήσει.

Ο 33χρονος μουσουλμάνος, γιος Ινδών και προερχόμενος από τη «σοσιαλιστική» τάση των Δημοκρατικών, ο οποίος χαρακτηρίστηκε «ο Φιντέλ Κάστρο της Νέας Υόρκης» από έναν επικριτή με «μεγάλη τσέπη», όπως σημειώνει η New York Post, ισχυρίστηκε ότι η πρότασή του για την αύξηση των φόρων των πλουσίων «δεν έχει φυλετικό κίνητρο».

«Αυτή είναι απλώς μια περιγραφή αυτού που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι φυλετικό το κίνητρο. Είναι περισσότερο μια εκτίμηση του ποιες γειτονιές υποφορολογούνται έναντι εκείνων που υπερφορολογούνται», δήλωσε ο Μαμντάνι στο «Meet the Press» του NBC News.