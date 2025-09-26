Ο 59χρονος Μολδαβός ολιγάρχης και πρώην ανώτερος πολιτικός, Βλαντίμιρ Πλαχότνιουκ, εκδόθηκε από την Ελλάδα με κατηγορίες για εμπλοκή στην κλοπή 1 δισ. δολαρίων. Σύμφωνα με το BBC, ο Πλαχότνιουκ μεταφέρθηκε αεροπορικώς από την Αθήνα στο Κισινάου την Πέμπτη το πρωί και στη συνέχεια οδηγήθηκε σε κέντρο κράτησης στην πρωτεύουσα της Μολδαβίας. Ο επιχειρηματίας, που αντιμετωπίζει αρκετές εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις στη Μολδαβία, έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε κατηγορία και έχει δεσμευτεί να αποδείξει την αθωότητά του.

Η έκδοση του Πλαχότνιουκ πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, με την πρόεδρο Μάια Σάντου να προειδοποιεί ότι η ανεξαρτησία και το ευρωπαϊκό μέλλον της Μολδαβίας κινδυνεύουν λόγω προσπαθειών της Ρωσίας να υποκινήσει βία και να διαδώσει παραπληροφόρηση. Ο Πλαχότνιουκ είχε εγκαταλείψει τη Μολδαβία το 2019, όταν το Δημοκρατικό Κόμμα του απομακρύνθηκε από την εξουσία. Το πρωί της Πέμπτης, εθεάθη να συνοδεύεται από Μολδαβούς αστυνομικούς και αξιωματούχους της Interpol κατά την αποβίβασή του από το αεροπλάνο και στη συνέχεια οδηγήθηκε με αυτοκίνητο μακριά από το αεροδρόμιο.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρόεδρος Σάντου έγραψε: «Αν δεν τα παρατάς όταν είναι δύσκολο και συνεχίζεις να πολεμάς –ολόκληρη η κοινωνία συνεχίζει να αγωνίζεται–, ακόμα και εγκληματίες που φαίνονταν αήττητοι φτάνουν στη δικαιοσύνη». Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Πλαχότνιουκ, Λουτσιάν Ρογκάκ, κατηγόρησε την κυβέρνηση της Σάντου ότι μετέτρεψε την έκδοση του πελάτη του «σε ένα άκομψο πολιτικό σόου» ενόψει των κρίσιμων εκλογών, προσθέτοντας ότι παραβιάστηκαν τα «θεμελιώδη δικαιώματα» του πελάτη του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης που ξεκίνησε στις 22 Ιουλίου με τη σύλληψή του στο αεροδρόμιο της Αθήνας, κατόπιν αιτήματος της Μολδαβίας.

Ο Πλαχότνιουκ θεωρείται ένας από τους βασικούς υπόπτους στην υπόθεση εξαφάνισης 1 δισ. δολαρίων από τρεις μολδαβικές τράπεζες το 2014, γνωστή ως «η κλοπή του αιώνα». Την εποχή εκείνη, το ποσό αντιστοιχούσε σε πάνω από 10% του ΑΕΠ της Μολδαβίας. Η έκδοση του επιχειρηματία γίνεται, καθώς η φτωχή χώρα, που βρίσκεται μεταξύ Ρουμανίας και Ουκρανίας, προετοιμάζεται για τις εκλογές της 28ης Σεπτεμβρίου, οι οποίες θα καθορίσουν αν η Μολδαβία συνεχίσει την ένταξή της στην ΕΕ ή επιστρέψει στη ρωσική πολιτική επιρροή.