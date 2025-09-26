Ένας δολοφόνος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από το δικαστήριο αφού καταδικάστηκε για τον άγριο φόνο της γυναίκας που δεν δέχτηκε να κάνει μακροχρόνια σχέση μαζί του. Ο Πολ Τζέισον Σουλτάνα κρίθηκε ένοχος την Παρασκευή από το Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Νότιας Ουαλίας για τη δολοφονία, με στραγγαλισμό, της μητέρας δύο παιδιών, Ντέινα Άιζακ, τον Ιανουάριο του 2023. Ωστόσο, αντί να αποχωρήσει με το όχημα μεταγωγών, ο Σουλτάνα διακομίστηκε με φορείο από το δικαστήριο, με τους διασώστες να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες, καθώς είχε αυτοτραυματιστεί μπροστά σε όλους.

Ο Σουλτάνα τραυμάτισε τον εαυτό του στο αριστερό χέρι με αιχμηρό αντικείμενο, αμέσως μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας του δικαστή Πίτερ Γκάρλινγκ στο δικαστικό μέγαρο της King Street. Ο 35χρονος δέχτηκε αρχικά φροντίδα από δικαστικούς επιμελητές και το προσωπικό του δικαστηρίου, ενώ στη συνέχεια κλήθηκε ασθενοφόρο. Έκλαιγε με λυγμούς και έτρεχε αίμα στο αριστερό του χέρι, καθώς οι διασώστες τον μετέφεραν έξω από την αίθουσα, με την εικόνα να προκαλεί σοκ στους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στην οικογένεια της Άιζακ, μεταξύ αυτών και τον πατέρα της, Γκάρι Ίνγκλις, ο οποίος μίλησε λίγο αργότερα στους δημοσιογράφους. Ο ίδιος φάνηκε ικανοποιημένος από την ετυμηγορία, χαρακτηρίζοντάς την ως «καλό αποτέλεσμα» για την κόρη του, την οποία αποκάλεσε συγκινημένος «πριγκίπισσα». Ο δικαστής Γκάρλινγκ εξήγησε ότι η δολοφονία της Άιζακ συνέβη κατόπιν μιας σύντομης και ασταθής σχέσης που είχε με τον Σουλτάνα, ο οποίος δεν μπόρεσε να αποδεχτεί το είδος της σχέσης που η ίδια επιθυμούσε. Η ζήλια και η εμμονή του κατηγορουμένου αποδείχτηκαν μοιραίες για τη γυναίκα.

Στη διάρκεια της δίκης κατέθεσε η μητέρα του Σουλτάνα, Τζάνετ Τσιλίρις, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο των αποκαλύψεων. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο γιος της την κάλεσε αμέσως μετά το έγκλημα, την παρέλαβε με το αυτοκίνητο της Άιζακ και την οδήγησε στο διαμέρισμα του θύματος στην περιοχή Πένριθ του δυτικού Σίδνεϊ, όπου είχε διαπράξει τη δολοφονία. Η ίδια δήλωσε στην αστυνομία ότι ο Σουλτάνα επαναλάμβανε συνεχώς «έκανα κακό» και περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες όσα αντίκρισε. «Μπήκα από την μπροστινή πόρτα και είδα αίμα στην είσοδο, κοντά στο σαλόνι, στο πάτωμα», ανέφερε. Όταν είδε την Άιζακ με αίμα στο πρόσωπο, έτρεξε πανικόβλητη έξω φωνάζοντας: «Φεύγω, φεύγω αποδώ».

Ο πατέρας της Άιζακ, Γκάρι Ίνγκλις, κατέθεσε επίσης αναφέροντας τις συνομιλίες που είχε με τον Σουλτάνα πριν από το φονικό. Σε μία από αυτές, ξεκαθάρισε στον κατηγορούμενο ότι η κόρη του δεν ήθελε ερωτική σχέση μαζί του. «Του είπα: “Πολ, η Ντέινα σε θέλει σαν φίλο και τίποτα παραπάνω“», δήλωσε στην κατάθεσή του. «Εκείνος με πλησίασε απειλητικά και μου είπε ότι έπρεπε να πείσω την Ντέινα ότι ήταν ο κατάλληλος γι’ αυτήν». Παρά τα όσα κατατέθηκαν εις βάρος του, ο Σουλτάνα υποστήριξε στη δίκη ότι ένα άγνωστο τρίτο πρόσωπο σκότωσε την Άιζακ, ενώ εκείνος κοιμόταν στο διαμέρισμά της.

Η ποινή που θα επιβληθεί στον Σουλτάνα αναμένεται να ανακοινωθεί πριν από το τέλος του έτους, με την υπόθεση να συνεχίζει να συγκλονίζει την κοινή γνώμη της Αυστραλίας, λόγω της αγριότητας του εγκλήματος αλλά και της συμπεριφοράς του κατηγορουμένου μέσα στο δικαστήριο.