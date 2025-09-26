Ένας νεαρός ύποπτος για φόνο φέρεται να τράβηξε 200 selfies ενώ φορούσε τα γυαλιά της 20χρονης από την Αϊόβα, η οποία είχε νοητική αναπηρία και, σύμφωνα με τις αρχές, βασανίστηκε και στραγγαλίστηκε μέχρι θανάτου, όπως υποστήριξαν οι εισαγγελείς.

Ο Ντακότα Βαν Πάτεν, 19 ετών, κατηγορείται ότι βοήθησε τον φίλο του, ΜακΚίνλεϊ Λουίσμα, να απαγάγει και να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του, Μέλοντι Χόφμαν, η οποία δολοφονήθηκε γύρω στα μεσάνυχτα της 18ης Φεβρουαρίου 2024, σύμφωνα με τους ερευνητές της κομητείας Μάριον, όπως μετέδωσε η εφημερίδα The Gazette.

Οι εισαγγελείς αποκάλυψαν στο δικαστήριο την Τρίτη ότι ο Βαν Πάτεν τράβηξε περισσότερες από 200 ανατριχιαστικές selfies ενώ φορούσε τα διάφανα γυαλιά της Χόφμαν, από τις 2:30 μ.μ. στις 18 Φεβρουαρίου μέχρι τις 8:30 μ.μ. στις 19 Φεβρουαρίου 2024.

Στις φωτογραφίες που βρέθηκαν στο κινητό του φαινόταν γυμνός από τη μέση και πάνω στο κρεβάτι, να φορά την μπλούζα με κουκούλα που φέρεται να είχε τη νύχτα του εγκλήματος και να καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο — πάντα φορώντας τα γυαλιά της γυναίκας που κατηγορείται ότι στραγγάλισε μέχρι θανάτου.

Στο τηλέφωνό του εντοπίστηκαν επίσης φωτογραφίες με τον τετραψήφιο κωδικό του iPhone της Χόφμαν, καθώς και λήψεις όπου ποζάρει με ένα ρεαλιστικό αεροβόλο όπλο στις 17 Φεβρουαρίου, την ημέρα πριν από τη δολοφονία.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς της κομητείας Λιν, ο Βαν Πάτεν και ο Λουίσμα έδεσαν τους καρπούς και τους αστραγάλους της Χόφμαν, την μαχαίρωσαν πολλές φορές και την στραγγάλισαν. Στη συνέχεια, εγκατέλειψαν το σώμα της σε μια λιμνούλα στο Άμανα, όπου το ακρωτηρίασαν περαιτέρω.

Ο Βαν Πάτεν αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, απαγωγή και συνωμοσία για τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος.

Ο Λουίσμα, 24 ετών, που έχει ήδη καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για τον φόνο, είχε πρόσβαση στο κινητό του στις 4:05 π.μ. στις 18 Φεβρουαρίου, όπου υπήρχε φωτογραφία που έδειχνε τη Χόφμαν με ταινία γύρω από το στόμα της, να κλαίει και να αιμορραγεί από τη μύτη.

Την προηγούμενη ημέρα, στις 17 Φεβρουαρίου 2024, ο Λουίσμα, ο Βαν Πάτεν και ένας τρίτος φερόμενος συνεργός, ο Λόγκαν Κίμπτον, 19 ετών, έπεισαν τη Χόφμαν να φύγει κρυφά από το σπίτι της. Στη συνέχεια, της έδεσαν τα χέρια και τα πόδια με μονωτική ταινία και την έκλεισαν στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του Λουίσμα.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον Βαν Πάτεν σε ταμείο σούπερ μάρκετ Walmart στην πόλη Σένταρ Ράπιντς να αγοράζει δύο ματσέτες και άλλα εργαλεία που θεωρούνται «προμήθειες για τον φόνο» την ίδια μέρα. Και οι τρεις νεαροί είχαν παρατηρηθεί να αγοράζουν γάντια και ματσέτες λίγο πριν από τον φόνο — αν και, σύμφωνα με τις αρχές, ο Κίμπτον φέρεται να έκανε πίσω και δεν συμμετείχε στη φρικτή δολοφονία.

Η αστυνομία εντόπισε πλήθος στοιχείων μέσα στο αυτοκίνητο του Λουίσμα, ανάμεσά τους έναν σουγιά με κηλίδες, ματσέτες, σχοινί, μονωτική ταινία, ροζ παπούτσια HeyDude και ένα ροζ μπλουζάκι κομμένο σε κομμάτια με ταινία κολλημένη πάνω του, όπως μετέδωσε το CBS Iowa.

Η ανάλυση DNA συνέδεσε τον Βαν Πάτεν με δείγματα που βρέθηκαν στη μονωτική ταινία, σε ένα γάντι και στα γυαλιά.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της κομητείας Λιν, Νικ Μέιμπανκς, η Χόφμαν ήταν υπερβολικά εύπιστη και είχε «νοητική αναπηρία», εξηγώντας πως διανοητικά βρισκόταν πιο κοντά σε ένα κορίτσι 14 ετών παρά σε μια γυναίκα 20 ετών.

Η αναπληρώτρια ιατροδικαστής της πολιτείας, δρ. Κέλι Κρουζ, κατέθεσε επίσης την Τρίτη ότι η Χόφμαν βρέθηκε θετική σε ορμόνες που υποδηλώνουν πως πιθανόν ήταν έγκυος, σύμφωνα με το περιοδικό People.