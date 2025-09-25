Οι νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Βόρεια Κορέα έχει στην κατοχή της έως δύο τόνους ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού, ποσότητα αρκετή για να παραγάγει πολυάριθμες ατομικές βόμβες, ανακοίνωσε σήμερα η νοτιοκορεατική κυβέρνηση.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι τα αποθέματα ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού της Πιονγκγιάνγκ είναι έως 2.000 κιλά», δήλωσε ο υπουργός Ενοποίησης Τσανγκ Ντονγκ-γιάνγκ, υπογραμμίζοντας ότι το ουράνιο αυτό είναι εμπλουτισμένο «πάνω από 90%».

Μια τέτοια ποσότητα είναι «αρκετή για να κατασκευάσουν ένα τεράστιο αριθμό πυρηνικών όπλων», προειδοποίησε.

Εμπλουτισμένο σε χαμηλό επίπεδο (μεταξύ 3% και 5%), το ουράνιο χρησιμεύει για να τροφοδοτεί τους πυρηνικούς σταθμούς για την παραγωγή ηλεκτρικού. Σε πολύ υψηλό επίπεδο (90%), χαρακτηρίζεται «ουράνιο στρατιωτικής ποιότητας» και μπορεί να χρησιμεύσει στην κατασκευή ατομικής βόμβας – με την προϋπόθεση πάντως ότι διαθέτει αρκετή κρίσιμη μάζα ώστε να ξεκινήσει η αλυσιδωτή αντίδραση που θα προκαλέσει την έκρηξη.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ, IAEA), χρειάζονται περίπου 42 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Η Πιονγκγιάνγκ διαθέτει συνεπώς ένα απόθεμα που επιτρέπει θεωρητικά να κατασκευασθούν σχεδόν πενήντα βόμβες.

Συγκριτικά, ειδησεογραφικό πρακτορείο ΑΠΕ – ΜΠΕ αναφέρει πως το Ιράν διέθετε πριν από τον πόλεμο με το Ισραήλ, τον Ιούνιο, ένα απόθεμα που υπολογιζόταν σε 400 κιλά ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού (στο 60%), η τύχη του οποίου παραμένει άγνωστη μετά τα πλήγματα.

«Τη συγκεκριμένη στιγμή, συσκευές φυγοκέντρησης ουρανίου της Βόρειας Κορέας λειτουργούν σε τέσσερις εγκαταστάσεις», εξέφρασε την ανησυχία του μιλώντας σε δημοσιογράφους ο νοτιοκορεάτης υπουργός.

«Επείγει να βάλουμε τέλος στην πυρηνική ανάπτυξη της Βόρειας Κορέας», υποστήριξε ακόμα ο Τσανγκ, ο οποίος εκτιμά ότι η μόνη λύση έγκειται σε μια σύνοδο κορυφής ανάμεσα στην Πιονγκγιάνγκ και την Ουάσινγκτον και εξέφρασε τη λύπη του για την αναποτελεσματικότητα των διεθνών κυρώσεων.

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν υπογράμμισε αυτή την εβδομάδα ότι είναι ανοικτός σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την προϋπόθεση ότι θα μπορέσει να διατηρήσει το πυρηνικό οπλοστάσιό του.

Η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε την πρώτη πυρηνική δοκιμή της το 2006 και τα Ηνωμένα Έθνη της έχουν επιβάλει σειρά κυρώσεων για το πυρηνικό πρόγραμμά της.