Με μια ομιλία που συνδύασε τη δριμύτατη κριτική προς την Τουρκία με την ανάδειξη του αναβαθμισμένου διεθνούς ρόλου της Κύπρου, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, έστειλε τα μηνύματά του από το βήμα της ογδοηκοστής Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Εμφανώς δυσαρεστημένος από την ομιλία του Τούρκου ομολόγου του, Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος την προηγούμενη ημέρα διακήρυττε από το ίδιο βήμα την ειρήνη, ο κ. Χριστοδουλίδης κατήγγειλε την «επιλεκτική ευαισθησία και υποκρισία στον μέγιστο βαθμό» της Άγκυρας.

Κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο ότι επιτίθεται σε άλλους για εγκλήματα που η ίδια η Τουρκία διαπράττει καθημερινά, τονίζοντας ότι η παρανομία που πηγάζει από τη χρήση βίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Κάλεσε τον Ερντογάν να ακολουθήσει τον δρόμο της ευθύνης και να τερματίσει την παράνομη κατοχή της Κύπρου, μέσω διαπραγματεύσεων για μια συνολική λύση που θα επανενώσει το νησί σε διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, σύμφωνα πάντα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Η Κύπρος ως κόμβος σταθερότητας και συνεργασίας

Ο Πρόεδρος της Κύπρου επανέλαβε την ετοιμότητά του να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της Ιστορίας για επανένωση του νησιού και του λαού του, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων. Ωστόσο, έδειξε πως η Κύπρος δεν είναι απλώς θύμα, αλλά ένας ενεργός παίκτης στην περιοχή.

Αναφέρθηκε στον πιο ενεργό ρόλο που φιλοδοξεί να αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία, ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. «Είμαστε αποφασισμένοι», είπε, «να μετατρέψουμε τη γεωγραφική μας θέση σε μία σύνθετη περιοχή, σε στρατηγικό πλεονέκτημα».

Προς επίρρωση των λεγομένων του, ο κ. Χριστοδουλίδης έφερε ως παράδειγμα τη στήριξη που παρείχε η Λευκωσία για την απομάκρυνση ξένων υπηκόων από περιοχές κινδύνου ή σύγκρουσης, όπως το Σουδάν, ο Λίβανος, το Ισραήλ και το Ιράν.

Επίσης, έκανε ξεχωριστή αναφορά στην πρωτοβουλία της Λευκωσίας για τη δημιουργία του θαλάσσιου διαδρόμου «Αμάλθεια» για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, μια πρωτοβουλία που ενεργοποιήθηκε ξανά μόλις την προηγούμενη εβδομάδα.

Στην ομιλία του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης εστίασε και στις μελλοντικές προκλήσεις της Κύπρου, τονίζοντας ότι το νησί θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια στιγμή ευθύνης για τη χώρα. «Η καρδιά της Ευρώπης», πρόσθεσε, «θα κτυπά για έξι μήνες στο τελευταίο διαιρεμένο κράτος-μέλος της».

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην ανάληψη, για πρώτη φορά, της ιδιότητας του μέλους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-2027, μια εξίσου σημαντική ευθύνη για τη χώρα. Τέλος, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Κύπριος Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η ρωσική επιθετικότητα πρέπει να αφυπνίσει όλους, υποδεικνύοντας την ανάγκη για συλλογική δράση ενάντια σε κάθε θύτη.