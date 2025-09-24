Σε λίγες μέρες αρχίζει στη Γαλλία η δίκη για τον άγριο βιασμό της Claire Geronimi από μετανάστη και η χώρα είναι διχασμένη ως προς την υποστήριξη του θύματος, καθώς η υπόθεση έχει λάβει πολιτικές διαστάσεις.

Σύμφωνα με την Le Figaro, όλα έγιναν το μεσημέρι της 11ης Νοεμβρίου 2023 σε διάδρομο πολυκατοικίας στο 8ο διαμέρισμα του Παρισιού. Εκεί παραμόνευε ο 27χρονος Μαροκινός Jordy G., σε βάρος του οποίου είχαν εκδοθεί τρεις διαταγές απέλασης, οι οποίες παρανόμως δεν είχαν εφαρμοστεί. Ο άνδρας ήταν γνώριμος των αρχών, αφού είχε καταδικαστεί για κλοπές, επιθέσεις και ναρκωτικά, με αποτέλεσμα να διαταχθεί τρεις φορές η απέλαση από τη χώρα, αλλά χωρίς να πραγματοποιηθεί.

Το μεσημέρι της 11ης Νοεμβρίου λοιπόν, ο 27χρονος βίασε μια 19χρονη φοιτήτρια στο διάδρομο γειτονικής πολυκατοικίας και τράπηκε σε φυγή όταν τον κυνήγησαν γείτονες. Περίπου μία ώρα αργότερα κρύφτηκε στην πολυκατοικία που έμενε η 28χρονη Claire Geronimi, τότε 26 ετών.

Στις 16.30 η γυναίκα επιστρέφοντας με ψώνια στα χέρια άνοιξε την πόρτα της εισόδου και μόλις μπήκε μέσα, την πλησίασε από πίσω ο δράστης. «Σκ… και κάνε ό,τι σου λέω, αλλιώς θα σε σκοτώσω», της ψιθύρισε στο αυτί. Η γυναίκα υπάκουσε και πήγε να βγάλει το πορτοφόλι της, πιστεύοντας ότι θα την έκλεβε.

Τότε, εκείνος πήγε να τη βιάσει, με την Geronimi να αντιστέκεται και να σπάει ένα μπουκάλι κρασί που είχε αγοράσει, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Αιμόφυρτη έπεσε στο πάτωμα και ο 27χρονος την εξανάγκασε σε στοματικό έρωτα, μέχρι που μισή ώρα αργότερα μια ηλικιωμένη τυχαία εμφανίστηκε στο διάδρομο και έβαλε τις φωνές.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή και συνελήφθη στα Ηλύσια Πεδία και έκτοτε άνοιξε ο «Ασκός του Αιόλου», με τον ίδιο να ομολογεί κυνικά: «Ήμουν πεινασμένος…». Η Geronimi κατήγγειλε αδιαφορία από την αστυνομία, αναφέροντας ότι παρότι ήταν σε τραγική κατάσταση, οι αστυνομικοί την αντιμετώπισαν σαν να κατήγγειλε κάτι απλό. «Ήμουν με αίματα… και με δάκρυα στα μάτια. Το μόνο που έκαναν ήταν να δώσουν να συμπληρώσω ένα χαρτί σε περίπτωση που αποκτήσω ψυχολογικό τραύμα», δήλωσε στο Le Journal du Dimanche.

Η επόμενη μέρα

Λίγες μέρες αργότερα, άρχισε να εμφανίζεται σε όλα τα κανάλια της γαλλικής τηλεόρασης μιλώντας για τον βιασμό της, ενώ μετά από λίγο κατηγόρησε για αδιαφορία τις φεμινιστικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με όσα είπε η Geronimi «καμία φεμινίστρια και κανένας αριστερός» δεν ασχολήθηκε μαζί της, επειδή «ο δράστης είναι αλλοδαπός και όχι Γάλλος». Στη συνέχεια ανασκεύασε, αναφέροντας ότι «Δεξιά και Αριστερά πολιτικοποιούν τον βιασμό μου για πολιτικό όφελος».

Η 28χρονη, σύμβουλος οικονομικών στο επάγγελμα, παραιτήθηκε από την εργασία της και με την υποστήριξη της ακροδεξιάς φεμινιστικής οργάνωσης Némesis (μέχρι πρότινος αποκαλούνταν «σύλλογος για λευκά θύματα», έγραψε η Le Monde) ίδρυσε τον Νοέμβριο του 2024 την φεμινιστική οργάνωση Eclats de femme.

Σύμφωνα με το καταστατικό της, η Eclats de femme στηρίζεται σε δωρεές και υποστηρίζει όλες τις γυναίκες που είναι θύματα ανδρών, ανεξαρτήτως εθνικού, θρησκευτικού ή πολιτικού πλαισίου. Διοργανώνει μαθήματα αυτοάμυνας, συγκεντρώσεις έξω από δικαστήρια, ενώ ασκεί πιέσεις στο κράτος για αυστηροποίηση των νόμων και καλύτερη αντιμετώπιση των θυμάτων βιασμού.

Επιπλέον, συμμετέχει σε εκδηλώσεις και διοργανώνει podcasts, στα οποία μιλάει για την κακοποίηση των γυναικών, αλλά και σχολιάζει τις γενικές πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία.

Οι αντιδράσεις

Η υπόθεση της Claire Geronimi συγκλονίζει τη Γαλλία, καθώς μια γυναίκα βιάστηκε στην πρωτεύουσα από ένα άτομο που δεν έπρεπε να κυκλοφορεί ελεύθερο, σε μια περίοδο που οι αρχές κατηγορούνται ότι υποβαθμίζουν αυτά τα εγκλήματα γιατί «θύματα είναι γυναίκες και όχι άντρες».

Οι υποστηρικτές της 28χρονης κατηγορούν την Αριστερά και τις φεμινιστικές οργανώσεις για «επιλεκτική ευαισθησία», αναφέροντας ότι «κλείνουν» τα μάτια σε αυτή την υπόθεση, γιατί «ο δράστης δεν εξυπηρετεί το αφήγημα του λευκού κακοποιού», έγραψε η Le Parisien.

Ως παράδειγμα φέρνουν τις δηλώσεις της Violaine de Filippis, εκπροσώπου της Osez le féminisme, η οποία μιλώντας στο BFMTV ένα μήνα μετά την επίθεση, είπε: «Εκφράζω όλη μου τη συμπόνια, είναι φρικτό. Καταδικάζω τις επιθέσεις που διαπράττονται από άνδρες που υπόκεινται σε καθεστώς απέλασης, καταδικάζω όλες τις επιθέσεις (…) Θυμάμαι απλώς ότι δεν πρέπει να στιγματίζουμε».

Επίσης, παρουσιάζουν την έλλειψη διαμαρτυριών για την υπόθεση της 28χρονης, αναφέροντας ότι «αν ο δράστης ήταν Γάλλος όλοι θα έβγαιναν στους δρόμους».

Από την άλλη, οι επικριτές της Geronimi πιστεύουν ότι εκμεταλλεύεται τον βιασμό της για να κατέβει στην πολιτική, ώστε να αποκτήσει δόξα και χρήματα. Ως παράδειγμα φέρνουν το γεγονός πως παρότι η ίδια ανοιχτά δεν υποστηρίζει κάποια ιδεολογία, επίσημα κάνει καμπάνια υπέρ της Λεπέν, η οποία μόνο ουδέτερη πολιτικά δεν είναι.

Επιπλέον, θεωρούν ότι δεν είναι τυχαία η στήριξη που λαμβάνει από ακροδεξιές οργανώσεις, αναφέροντας ότι «με το πρόσχημα του φεμινισμού, αντί να μιλάνε για τις κακοποιημένες γυναίκες και τους τρόπους να γλιτώσουν, κάνουν καμπάνια κατά του Ισλάμ και υπέρ της Λεπέν».