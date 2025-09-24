Η Βόρεια Κορέα έχει εντείνει τους ελέγχους και τις κατασταλτικές ενέργειες σχετικά με τα ερωτικά γράμματα των νέων, καταδικάζοντας τη φράση «Σ’ αγαπώ» ως σύμβολο «εκφυλισμένων τρόπων ζωής».

Σύμφωνα με πηγή του Daily NK στην επαρχία Νότιο Χαμγκιόνγκ, αξιωματούχοι της Σοσιαλιστικής Πατριωτικής Νεολαίας ενός εργοστασίου στο Χαμχούνγκ εντόπισαν ένα ερωτικό γράμμα κατά τη διάρκεια ενός τυπικού ελέγχου στις 13 Σεπτεμβρίου και το μετέτρεψαν σε ιδεολογικό ζήτημα.

«Καταδίκασαν τη φράση ‘Σ’ αγαπώ’ που υπήρχε στο γράμμα και υπερέβαλαν το ζήτημα», ανέφερε η πηγή την Παρασκευή.

Οι αξιωματούχοι βρήκαν το γράμμα στην τσάντα ενός νέου ενώ έλεγχαν προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές, μετά από συνεδρίες κριτικής προς τα μέλη της νεολαίας. Το γράμμα περιείχε ρομαντικές εκφράσεις όπως «Σ’ αγαπώ» και «Το μόνο που σκέφτομαι είσαι εσύ».

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της επιτροπής της Σοσιαλιστικής Πατριωτικής Νεολαίας του εργοστασίου χαρακτήρισε το γράμμα ως απόδειξη «εκφυλισμένου τρόπου ζωής διαποτισμένου από καπιταλιστικές απόψεις για τον έρωτα» και οργάνωσε αμέσως μια συνεδρία ιδεολογικού αγώνα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ο συγγραφέας του γράμματος καταδικάστηκε για το «σαπισμένο του πνεύμα» και αναγκάστηκε να αυτοκριθεί δημόσια μπροστά στα άλλα μέλη.

«Οι ερωτευμένοι συχνά λένε ‘μου αρέσεις’, αλλά λένε λιγότερο το ‘σ’ αγαπώ’», εξήγησε η πηγή. «Το μόνο που έκανε ήταν να γράψει συναισθήματα που δεν μπορούσε να εκφράσει φωναχτά, όμως οι αξιωματούχοι το μετέτρεψαν σε μεγάλο ζήτημα. Τα υπόλοιπα μέλη της νεολαίας παρακολουθούσαν τη συνεδρία με αποστροφή, σαν να μάσαγαν χαλασμένα αγγουριά».

Στοχοποίηση της ξένης επιρροής

Οι νέοι της Βόρειας Κορέας καταναλώνουν τακτικά ξένη ψυχαγωγία — μουσική, ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές από τη Νότια Κορέα και την Κίνα — χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην προέλευση. Οι αρχές θεωρούν αυτή την πρακτική παραβίαση του Νόμου για την Απόρριψη της Αντιδραστικής Ιδεολογίας και Πολιτισμού (2020) και του Νόμου για την Εκπαιδευτική Εγγύηση της Νεολαίας (2021).

Οι αξιωματούχοι έχουν διατάξει τις νεανικές οργανώσεις να πραγματοποιούν αιφνιδιαστικούς ελέγχους στις ηλεκτρονικές συσκευές για να εντοπίσουν την κατανάλωση ξένου περιεχομένου. Το ερωτικό γράμμα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου ελέγχου, όπου μια απλή έκφραση στοργής μετατράπηκε σε ιδεολογικό πρόβλημα.

«Οι νέοι έχουν διάφορους τρόπους να αποφύγουν τον εντοπισμό, αλλά δεν μπορούν να ξεφύγουν από τους αιφνιδιαστικούς ελέγχους των οργανώσεών τους», τόνισε η πηγή. «Η νεολαία έκανε μεγάλη υπόθεση αυτού του περιστατικού για να εκφοβίσει τους νέους και να καταπνίξει ακόμη και τα προσωπικά τους συναισθήματα».

Η είδηση για τη συνεδρία ιδεολογικού αγώνα διαδόθηκε γρήγορα, πυροδοτώντας δημόσια κριτική με ανάμεικτο σαρκασμό.

«Ο κόσμος το θεώρησε παράλογο, λέγοντας πράγματα όπως ‘αν το “σ’ αγαπώ” είναι εκφυλισμένο, τότε όλος ο κόσμος είναι εκφυλισμένος’», είπε η πηγή. «Οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν γιατί οι αρχές επιτίθενται σε ιδιωτικές εκφράσεις συναισθημάτων».