Ένα τρομακτικό στιγμιότυπο με τεράστιο κύμα που ισοπέδωσε τη ρεσεψιόν ξενοδοχείου καταγράφηκε σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στο Facebook, καθώς ο υπερτυφώνας Ραγκάσα συνεχίζει να πλήττει το Χονγκ Κονγκ, την ηπειρωτική Κίνα και την Ταϊβάν.

Το τεράστιο κύμα κατέστρεψε τις γυάλινες πόρτες του Fullerton Ocean Park Hotel στο Aberdeen, στο Χονγκ Κονγκ, πλημμυρίζοντας αμέσως το λόμπι. Οι άνθρωποι ακούγονται να φωνάζουν, να βρίζουν και να προσπαθούν να κρατηθούν από τα έπιπλα, για να μην παρασυρθούν από τα νερά που κατέστρεψαν ολοσχερώς το εσωτερικό του ξενοδοχείου. Άλλοι φαίνονται να πέφτουν και να παρασύρονται από το ρεύμα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο υπερτυφώνας, γνωστός και ως «Βασιλιάς των Καταιγίδων», είναι ο ισχυρότερος τροπικός κυκλώνας στον κόσμο για φέτος και αναμένεται να πλήξει σήμερα την Κίνα.

Στην Ταϊβάν, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 15, ενώ 124 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, μετά την υπερχείλιση του φράγματος μιας λίμνης στην επαρχία Hualien, προκαλώντας καταστροφικές πλημμύρες.

Σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι απομακρύνθηκαν χθες το βράδυ από τα σπίτια τους στην επαρχία Guangdong, καθώς η καταιγίδα πλησιάζει την πιο πυκνοκατοικημένη επαρχία της Κίνας, όπου ζουν περίπου 127 εκατομμύρια άνθρωποι. Οι Αρχές σε περίπου 12 κινεζικές πόλεις έκλεισαν σχολεία, επιχειρήσεις και μεταφορικές υπηρεσίες, με την καταιγίδα να αναμένεται να φτάσει στις πόλεις Yangjiang και Zhanjiang απόψε.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο υπερτυφώνας δημιούργησε κύματα μεγαλύτερα από τους φανοστάτες κατά μήκος των παραλιακών λεωφόρων στη νότια ακτή της Κίνας, μετά τις φονικές καταστροφές στην Ταϊβάν και τις Φιλιππίνες, όπου αναφέρθηκαν 10 θάνατοι.