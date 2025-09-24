Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περίπου 30 αγνοούνται, ύστερα από κατολίσθηση που κατέστρεψε φυσικό φράγμα ποταμού και προκάλεσε πλημμύρες στην ανατολική Ταϊβάν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, όταν ο υπερτυφώνας Ραγκάσα (ή Νάντο) χτύπησε το νησί, προκαλώντας υπερχείλιση ποταμού, εκτεταμένες πλημμύρες και τον εγκλωβισμό εκατοντάδων κατοίκων στην περιοχή.