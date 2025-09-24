Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περίπου 30 αγνοούνται, ύστερα από κατολίσθηση που κατέστρεψε φυσικό φράγμα ποταμού και προκάλεσε πλημμύρες στην ανατολική Ταϊβάν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Heavy rain from Super Typhoon Ragasa burst a lake on the east coast of Taiwan, with the deluge breaking a bridge and causing flooding in surrounding villages pic.twitter.com/uOpJFPETi8— Reuters (@Reuters) September 23, 2025
Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, όταν ο υπερτυφώνας Ραγκάσα (ή Νάντο) χτύπησε το νησί, προκαλώντας υπερχείλιση ποταμού, εκτεταμένες πλημμύρες και τον εγκλωβισμό εκατοντάδων κατοίκων στην περιοχή.
🚨🚨🚨 BREAKING: Major disaster unfolding in Guangfu Township, Hualien County in Taiwan.— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 23, 2025
A dam collapsed in Taiwan after heavy rains from Super Typhoon Ragasa caused massive flooding.— The Weather Network (@weathernetwork) September 24, 2025
