Ένα νέο, εντυπωσιακό drone με το όνομα Vectis παρουσίασε η Lockheed Martin, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο της αμυντικής και αεροδιαστημικής τεχνολογίας. Πρόκειται για ένα από τα πιο προηγμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχουν κατασκευαστεί ποτέ, σχεδιασμένο για να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία διεξάγει τις αποστολές της.

Το νέο drone είναι καταρχάς πλήρως αυτόνομο, δηλαδή μπορεί να πετά και να εκτελεί αποστολές χωρίς πιλότο. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να «ξεφεύγει» από τα εχθρικά ραντάρ, κάνοντάς το πρακτικά αόρατο στον αντίπαλο. Η Lockheed Martin ανακοίνωσε ότι θα μπορεί να συνοδεύει τα μαχητικά F-35 (σαν αυτά που θα αγοράσει και η χώρα μας) σε αποστολές παρακολούθησης, καταδίωξης ή ηλεκτρονικού πολέμου, προσφέροντας μια ασπίδα προστασίας και ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των πιλότων.

Το Vectis δημιουργήθηκε από τη μυστική μονάδα της Lockheed Martin, γνωστή ως Skunk Works, η οποία έχει στο ενεργητικό της ιστορικά αεροσκάφη όπως το U-2, το SR-71 Blackbird και το F-117 Nighthawk. Η μονάδα αυτή έχει φήμη για καινοτομία και απόρρητα projects που συχνά καθορίζουν το μέλλον της αεροπορίας. Το νέο drone χαρακτηρίζεται ήδη ως «game-changer», δηλαδή κάτι που θα φέρει επανάσταση στις αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις.

Το Vectis λοιπόν ανήκει στην κατηγορία Group 5 UAV, που σημαίνει ότι ζυγίζει πάνω από 600 κιλά και μπορεί να πετά σε μεγάλα ύψη. Είναι μεγαλύτερο από τα περισσότερα drones που έχουμε δει μέχρι τώρα, αλλά μικρότερο από ένα μαχητικό F-16. Στην όψη θυμίζει περισσότερο αεροπλάνο παρά drone, με σχήμα πτέρυγας δέλτα, χωρίς ουρά και με τις εισαγωγές αέρα στο πάνω μέρος του αεροσκάφους, έτσι ώστε να είναι δύσκολο να εντοπιστεί από τα ραντάρ.

Οι δυνατότητές του είναι εντυπωσιακές. Μπορεί να εκτελεί αποστολές ακριβείας, να παρακολουθεί περιοχές, να συμμετέχει σε ηλεκτρονικό πόλεμο και να αναλαμβάνει τόσο αμυντικές όσο και επιθετικές επιχειρήσεις στον αέρα. Επιπλέον, μπορεί να λειτουργεί είτε αυτόνομα είτε μαζί με προηγμένα μαχητικά όπως τα F-35, προσφέροντας στους πιλότους επιπλέον υποστήριξη και στρατηγικό πλεονέκτημα. Η εμβέλειά του είναι μεγάλη, επιτρέποντάς του να επιχειρεί όχι μόνο στην ηπειρωτική Αμερική, αλλά και στον Ινδικό ωκεανό, στον Ειρηνικό, στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι θα μπορεί να διατίθεται και σε συμμαχικές χώρες, κι όχι μόνο στις ΗΠΑ. Η «ανοιχτή αρχιτεκτονική» του σημαίνει ότι θα μπορεί εύκολα να αναβαθμίζεται και να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε χώρας, ενώ η χρήση ψηφιακών τεχνικών κατασκευής μειώνει σημαντικά το κόστος. Ο επικεφαλής της Skunk Works, κ. OJ Sanchez, δήλωσε ότι το Vectis δεν είναι απλώς ένα νέο drone, αλλά ένα νέο πρότυπο αεροπορικής ισχύος. «Συνδυάζει ευελιξία, προσαρμοστικότητα και οικονομία», είπε, «και ανοίγει νέους δρόμους για το μέλλον της αεροπορίας».

Η παρουσίαση του έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, η οποία διαθέτει σήμερα τον μικρότερο στόλο στην ιστορία της. Πολλά από τα παλιά μαχητικά αποσύρονται γρηγορότερα από ό,τι αντικαθίστανται, κάτι που καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη φθηνών και αυτόνομων drones που μπορούν να αντικαταστήσουν ή να υποστηρίξουν τα παραδοσιακά αεροσκάφη.

Ο στρατηγός David W. Allvin, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας των ΗΠΑ, τόνισε ότι τα νέα αεροσκάφη συνοδείας, όπως το Vectis, θα δώσουν καθοριστικό πλεονέκτημα στις αποστολές, ειδικά σε περιβάλλοντα υψηλής αντιπαράθεσης. Πρόσθεσε ότι η διαδικασία ανάπτυξης αυτών των συστημάτων βασίζεται σε καινοτόμο σχεδιασμό και στρατηγικές προμήθειες, ώστε οι ΗΠΑ να διατηρήσουν την επιχειρησιακή τους κυριαρχία.

Το Vectis αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του πτήση μέσα στα επόμενα δύο χρόνια και να είναι πλήρως επιχειρησιακό έως το 2028. Η ευελιξία και η ανθεκτικότητά του επιτρέπουν τη χρήση του τόσο για εκπαίδευση όσο και για πραγματικές πολεμικές αποστολές. Παράλληλα, ανοίγει τον δρόμο για αξιοποίηση από το Ναυτικό, τους Πεζοναύτες αλλά και συμμαχικές αεροπορικές δυνάμεις, φέρνοντας την Lockheed σε άμεσο ανταγωνισμό με αντίστοιχα συστήματα όπως το MQ-28 Ghost Bat της Boeing. Με την Κίνα να αναπτύσσει τα δικά της «αόρατα» drones, η αποκάλυψη του Vectis στέλνει ένα σαφές μήνυμα, ότι οι ΗΠΑ θέλουν να διατηρήσουν την τεχνολογική τους υπεροχή στον αέρα και να διασφαλίσουν ότι θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στην αεροπορική ισχύ για τις επόμενες δεκαετίες.