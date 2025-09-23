Οι ρωσικές Αρχές έχουν υποβάλει πολίτες που κρατούνται σε κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη σε βασανιστήρια, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας, με «ευρύ και συστηματικό» τρόπο, αναφέρει σήμερα έκθεση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Οι ερευνητές του ΟΗΕ πήραν συνεντεύξεις από 216 πολίτες που απελευθερώθηκαν από τον Ιούνιο του 2023. Από αυτούς, το 92% έδωσε «συνεπείς και λεπτομερείς μαρτυρίες για βασανιστήρια ή κακομεταχείριση ενώ βρίσκονταν σε συνθήκες κράτησης», σύμφωνα με την έκθεση.

Περιέγραψαν «σοβαρούς ξυλοδαρμούς με διάφορα όργανα, όπως ξύλα και ρόπαλα, ηλεκτροσόκ σε διάφορα μέρη του σώματος (και) εικονικές εκτελέσεις».

Πολλοί ανέφεραν επίσης ότι είχαν δεχτεί απειλές θανάτου και βίας οι ίδιοι ή κάποιο οικείο τους πρόσωπο.

Από τον Μάιο του 2025, οι ουκρανικές Αρχές καταμέτρησαν περίπου 1.800 Ουκρανούς πολίτες που κρατούνται από τη Ρωσία, ένας αριθμός που πιθανότατα υποτιμήθηκε, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

«Άνθρωποι έχουν συλληφθεί αυθαίρετα στους δρόμους των κατεχόμενων εδαφών, έχουν κατηγορηθεί με αβέβαιη νομική βάση και έχουν κρατηθεί για ημέρες, εβδομάδες, μήνες, ακόμη και χρόνια», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ.

«Είναι απαραίτητο τα δικαιώματα των πολιτών που κρατούνται, οι οποίοι έχουν πληγεί σοβαρά από αυτή την τρομερή σύγκρουση, να αποτελούν προτεραιότητα σε οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες», είπε ο ίδιος.

Η έκθεση του ΟΗΕ κατέγραψε επίσης «περιπτώσεις βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης» πολιτών που κρατούνται από τις ουκρανικές Αρχές.

Στα τέλη Ιουλίου, η Ουκρανία κρατούσε επισήμως περισσότερους από 2.250 κρατούμενους που σχετίζονται με τη σύγκρουση, ιδίως Ουκρανούς πολίτες που κατηγορούνταν για προδοσία, κατασκοπεία ή συνεργασία με τις ρωσικές αρχές κατοχής.