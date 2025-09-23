Η Ρόζι Ο’Ντόνελ είναι γνωστή παγκοσμίως για το χιούμορ της, όμως για την ίδια, η διαμάχη της με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει τίποτα αστείο. Ενώ εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βρίσκουν την Ο’Ντόνελ ξεκαρδιστική, έχει αποκτήσει έναν εξαιρετικά ισχυρό εχθρό, τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Στην πραγματικότητα, ο Τραμπ ενοχλείται τόσο από την ηθοποιό και κωμικό, που δεν διστάζει να εκτοξεύει μικροαστικά σχόλια εναντίον της όποτε μπορεί. Από την πλευρά της, η Ο’Ντόνελ ανταπαντά εξίσου δυναμικά.

Μάλιστα σε πρόσφατη τοποθέτησή της η κωμικός είχε δηλώσει για τον πρόεδρο των ΗΠΑ:

«Δεν καταλαβαίνω πώς καταφέρνει να ξεφεύγει από όλα όσα ξεφεύγει, παραβιάζοντας τον νόμο, τη ρήτρα περί απολαβών, παίρνοντας δωροδοκίες, εκβιάζοντας ανθρώπους. Είναι εγκληματίας και απατεώνας. Και αν μεγάλωσες στη Νέα Υόρκη, όπως εγώ, το ήξερες αυτό για όλη σου τη ζωή. Βλέπαμε τα αεροπλάνα του να κατάσχονται από τον διάδρομο προσγείωσης στο LaGuardia.

Τον βλέπαμε να προσπαθεί να πουλήσει μπριζόλες και αρώματα σε ένα ψεύτικο πανεπιστήμιο, να κλέβει χρήματα από φιλανθρωπίες, την ώρα που η οικογένειά του δεν μπορούσε καν να έχει φιλανθρωπικό ίδρυμα πια στη Νέα Υόρκη, γιατί είχαν κλέψει χρήματα από φιλανθρωπίες για παιδιά με καρκίνο.

Δεν υπάρχει περίπτωση να εξετάσεις τα γεγονότα που αφορούν αυτόν τον άνθρωπο και να τον πιστεύεις ακόμη. Πρέπει να εθελοτυφλείς».

Η αντιπαράθεσή τους διαρκεί σχεδόν δύο δεκαετίες, από τότε που η Ο’Ντόνελ κατηγόρησε τον Τραμπ για πρώτη φορά το 2006, ενώ η ένταση αυξήθηκε ακόμα περισσότερο με την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Η διαμάχη δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, με τον Τραμπ να συνεχίζει να απειλεί να της αφαιρέσει την υπηκοότητα, κάτι που το Σύνταγμα των ΗΠΑ δεν επιτρέπει.

Παρά το γεγονός ότι η Ο’Ντόνελ ζει πλέον στην Ιρλανδία, μακριά από τον θυμό του Τραμπ, μεγάλωσε στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, όπου έχασε τη μητέρα της σε ηλικία μόλις 10 ετών. Αυτή η απώλεια διαμόρφωσε την αίσθηση του χιούμορ της, καθώς όπως η ίδια εξήγησε σε συνέντευξη στο 60 Minutes, «Οι περισσότεροι κωμικοί που γνωρίζω έχουν βιώσει μεγάλα τραύματα στην παιδική τους ηλικία». Στην οικογένειά της, με παραδοσιακό ιρλανδικό υπόβαθρο, τα αληθινά συναισθήματα δεν επιτρεπόταν να εκφραστούν, εκτός αν καλύπτονταν με χιούμορ. Η Ρόζι χρησιμοποίησε το χιούμορ για να αντιμετωπίσει τον θάνατο της μητέρας της, κάνοντας αστεία ακόμα και για τη φανερά άδεια θέση στο τραπέζι του δείπνου.

Σε ηλικία 16 ετών, η Ο’Ντόνελ ξεκίνησε καριέρα στο stand-up comedy, κάνοντας γρήγορα επιτυχία. Τα κλαμπ της Νέας Υόρκης σύντομα έδωσαν τη θέση τους σε κινηματογραφικά σετ στο Λος Άντζελες, όπου πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως A League of Their Own και Sleepless in Seattle. Από εκεί, προχώρησε στη δική της τηλεοπτική εκπομπή υψηλής τηλεθέασης, το The Rosie O’Donnell Show. Η ζωή ήταν καλή, αλλά κάτι έλειπε: η επιθυμία της να γίνει μητέρα. Όπως συνέβη συχνά στη ζωή της, και η μητρότητα ήρθε με μια δόση χιούμορ. «Κάνω ένα αστείο στο πρόγραμμά μου ότι υιοθέτησα πέντε παιδιά, αλλά έκανα επισκληρίδιο ούτως ή άλλως», ανέφερε η ίδια στο 60 Minutes. Σήμερα, η Ο’Ντόνελ είναι υπερήφανη μητέρα πέντε υιοθετημένων παιδιών, τα οποία μεγαλώνει με την παραδοσιακή ιρλανδική προσέγγιση, με αγάπη, υποστήριξη και μαθήματα για το πώς να νοιάζεσαι για τους λιγότερο τυχερούς.

Η πολιτική συνείδηση της Ο’Ντόνελ είναι επίσης βαθιά ριζωμένη. «Η μητέρα μου μου έμαθε ότι πρέπει να βοηθάς τους άλλους και ήταν ενεργή στην πολιτική», δήλωσε η ίδια. «Οι συζητήσεις στο τραπέζι μας συχνά είχαν πολιτικό χαρακτήρα». Αυτή η αίσθηση δικαιοσύνης έχει προκαλέσει αντιδράσεις κατά καιρούς και είναι εν μέρει υπεύθυνη για την «πολιτική εξορία» στην Ιρλανδία. Παρά την εικοσαετή διαμάχη με τον Τραμπ, η Ο’Ντόνελ δηλώνει ότι η ζωή στην Ιρλανδία δεν είναι καθόλου άσχημη. «Είμαι πολύ χαρούμενη εδώ. Η απόσταση μου έχει δώσει τεράστια χάρη», εξηγεί. «Ήξερα ότι δεν θα άντεχα να βρίσκομαι στην Αμερική και να βλέπω τον Τραμπ να καταστρέφει όλα όσα είχαμε δουλέψει τόσο σκληρά ως έθνος για να πετύχουμε: ελευθερία και μια κάποια ισότητα», τόνισε.

Παρά τα χιλιάδες χιλιόμετρα που τη χωρίζουν από τις ΗΠΑ, η κωμικός αρνείται να σιωπήσει για την κατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα. «Όταν πρόκειται για τον θάνατο της δημοκρατίας στην Αμερική, δεν μένω σιωπηλή», ανέφερε. «Όσον αφορά τον πρόεδρο και τις πράξεις του, εγώ δεν μένω σιωπηλή. Αν δεν αγαπούσα τη χώρα μου, δεν θα μιλούσα για να την προστατεύσω», είπε χαρακτηριστικά.