Η Πορτογαλία αναγνωρίζει παλαιστινιακό κράτος, ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ο υπουργός Εξωτερικών Πάουλο Ρανγκέλ, με τη χώρα του να ακολουθεί τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία και να προηγείται άλλων χωρών που ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν στην αναγνώριση αυτή αύριο Δευτέρα.

«Η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης είναι η επίτευξη μιας θεμελιώδους, συνεκτικής και ευρέως αποδεκτής πολιτικής», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη ενόψει της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία αρχίσει αύριο.

“Η Πορτογαλία υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών ως τη μόνη οδό για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, μια ειρήνη που ευνοεί τη συνύπαρξη και τις ειρηνικές σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης”, πρόσθεσε.