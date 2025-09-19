Μια πολυαναμενόμενη συμφωνία για το μέλλον του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να βρίσκεται κοντά, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, αναμένεται να συζητήσουν τους όρους σήμερα, Παρασκευή.

Κορυφαίοι αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές κατέληξαν σε μια «συμφωνία-πλαίσιο» αυτή την εβδομάδα, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα μπορούσε να οδηγήσει στην πώληση των δραστηριοτήτων του TikTok στις ΗΠΑ σε μια ομάδα αμερικανικών εταιρειών.

Εάν η συμφωνία εγκριθεί, θα πρόκειται για αυτό που ένας ειδικός χαρακτήρισε ως «σπάνια σημαντική πρόοδο» στις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Κίνας – και θα διευθετήσει ένα ζήτημα που έχει γίνει πρωτοσέλιδο εδώ και χρόνια.

Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης το αποκαλούν «win-win» και για τις δύο χώρες, ενώ ο Τραμπ έχει πει «Θα ήθελα να το κάνω για τα παιδιά».

Ωστόσο, το BBC αναφέρει πως πολλές λεπτομέρειες παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Το πλαίσιο της συμφωνίας

Οι αναφορές υποδηλώνουν ότι στους Αμερικανούς χρήστες θα προσφερθεί μια νέα έκδοση της εφαρμογής ειδικά για τις ΗΠΑ. Και ότι οι δραστηριότητες στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να αγοραστούν από μια κοινοπραξία που περιλαμβάνει τον τεχνολογικό γίγαντα Oracle και τις επενδυτικές εταιρείες Andreessen Horowitz και Silver Lake.

Το BBC αναφέρει πως στην καρδιά της διαπραγμάτευσης βρίσκεται ο αλγόριθμος της εφαρμογής, το «μυστικό συστατικό» που καθορίζει ποιο περιεχόμενο εμφανίζεται στους χρήστες. Η ByteDance, ιδιοκτήτρια εταιρεία του TikTok, αρνήθηκε να παραχωρήσει πλήρη πρόσβαση, ωστόσο, κινεζικές αρχές εμφανίζονται πρόθυμες να επιτρέψουν την παραχώρηση άδειας χρήσης, χωρίς όμως μεταβίβαση.

Πρόκειται για μια σημαντική απόκλιση από την προηγούμενη σκληρή στάση της Κίνας σχετικά με τον αλγόριθμο.

Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η αμερικανική έκδοση να λειτουργεί σε μια «απλουστευμένη» έκδοση του λογισμικού της εφαρμογής, όπως δήλωσε η ειδικός σε θέματα πληροφορικής Kokil Jaidka από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης.

«Οι αλλαγές θα επηρεάσουν την εμπειρία του χρήστη – η εφαρμογή μπορεί να εμφανίζει λιγότερο ποικίλο περιεχόμενο από ό,τι οι χρήστες θα μπορούσαν να δουν αλλού», προσθέτει η δρ Jaidka.

Τι κερδίζει η κάθε πλευρά

Είναι ευρέως γνωστό πως ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επιθυμεί μια συμφωνία για το TikTok, καθώς θα ήταν μια μεγάλη νίκη για την κυβέρνησή του.

Το BBC αναφέρει πως ένας στους επτά ανθρώπους στον κόσμο χρησιμοποιεί την εφαρμογή, η οποία λειτουργεί επίσης ως μια τεράστια αγορά για αγοραστές και πωλητές σε όλο τον κόσμο, από τις ΗΠΑ μέχρι τη Γερμανία, από την Ινδονησία μέχρι τις Φιλιππίνες.

Ωστόσο, αυτό που δεν είναι ακόμη γνωστό είναι με ποιον ακριβώς τρόπο θα μπορούσε να ωφεληθεί η Κίνα από μια τέτοια συμφωνία.

Μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε, σύμφωνα με το BBC, να είναι μια μεγάλη στρατηγική νίκη και για την Κίνα, καθώς θα επιτρέψει στην ByteDance να διατηρήσει τον έλεγχο του αλγορίθμου της, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα «μοντέλο» που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και από άλλες κινεζικές εταιρείες σε αμερικανική αγορά.

Ακόμα, η Κίνα θα μπορούσε να παρουσιάσει τη συμφωνία ως μια γεωπολιτική και εμπορική νίκη, καθώς ουσιαστικά εξάγει τεχνολογία κινεζικής κατασκευής με τους δικούς της όρους. Κάτι που μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο μοχλό πίεσης για το Πεκίνο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον για το ύψος των δασμών.