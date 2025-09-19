Ο δολοφόνος με τα ταχύπλοα, Τζακ Σέπαρντ, επέστρεψε στη φυλακή μόλις ένα χρόνο και έξι μήνες μετά την αποφυλάκισή του για τη δολοφονία της συντρόφου του από το Tinder σε ένα μεθυσμένο ατύχημα στο Τάμεση.

Ο 37χρονος Σέπαρντ, είχε καταδικαστεί σε έξι χρόνια για τη δολοφονία της 24χρονης Σάρλοτ Μπράουν τον Δεκέμβριο του 2015. Ο προγραμματιστής διαδικτύου την είχε πάρει για μια βόλτα με ένα ελαττωματικό ταχύπλοο δίπλα στο Κοινοβούλιο, μετά από ραντεβού αξίας 150 λιρών σε εστιατόριο στο Shard.

Μετά την ανατροπή του σκάφους, η Σάρλοτ έπεσε στο νερό και παρασύρθηκε, ενώ ο Σέπαρντ διασώθηκε. Ο δράστης, που ζούσε σε πλωτό σπίτι στο Χάμερσμιθ, είχε προηγουμένως εξασκηθεί σε παρόμοιες «σκοτεινές» ρουτίνες με άλλες γυναίκες πριν τον θάνατο της Σάρλοτ, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Διέφυγε στη Γεωργία και καταδικάστηκε σε έξι χρόνια για ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια ερήμην στο Old Bailey τον Ιούλιο του 2018, πριν εκδοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο δέκα μήνες αργότερα.

Επιπλέον, του επιβλήθηκε πρόσθετη ποινή τεσσάρων ετών αφού παραδέχθηκε ότι είχε χτυπήσει με μπουκάλι στο κεφάλι τον μπάρμαν Ντέιβιντ Μπιτς στο Ντέβον, ενώ απέτυχε σε έφεση κατά της καταδίκης για ανθρωποκτονία τον Ιούνιο του 2019.

Τον Ιανουάριο, ο Σέπαρντ είχε αποφυλακιστεί από το HMP Dovegate στο Στάφορντσάιρ αφού είχε εκτίσει το μισό της ποινής του. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε ότι επέστρεψε στη φυλακή για παραβίαση των όρων της άδειας του, χωρίς να διευκρινίζονται οι ακριβείς όροι που παραβιάστηκαν.

Ο πατέρας της Σάρλοτ, Γκράχαμ Μπράουν, δήλωσε στην εφημερίδα The Sun ότι ο Σέπαρντ «επέστρεψε εκεί που ανήκει» και πρόσθεσε: «Πάντα πίστευα ότι ο Σέπαρντ είναι ναρκισσιστής. Δεν έδειξε ποτέ μετάνοια για το ρόλο του στον θάνατο της κόρης μου».

Η υπηρεσία HMPPS δήλωσε: «Όπως δείχνει αυτή η υπόθεση, δεν διστάζουμε να στείλουμε τους παραβάτες ξανά στη φυλακή αν παραβιάσουν τους κανόνες».

Ο Σέπαρντ είχε προηγουμένως ισχυριστεί ότι η Σάρλοτ οδηγούσε όταν το σκάφος του χτύπησε σε κορμό και ανατράπηκε, υπονοώντας μερική ευθύνη της. Ωστόσο, μάρτυρας από διαμέρισμα δίπλα στον ποταμό αμφισβήτησε την εκδοχή του, λέγοντας ότι είδε μόνο έναν άνθρωπο στο τιμόνι να κοιτάει στο νερό πριν το σκάφος χτυπήσει σε προβλήτα.

Μετά την ανάκτηση της σωρού της, διαπιστώθηκε ότι η Σάρλοτ, που μεγάλωσε στο Welling του Κεντ αλλά ζούσε στο Λονδίνο, είχε μόνο ελαφρώς υπερβεί το όριο αλκοόλ για οδήγηση, ενώ οι διασώστες ανέφεραν ότι ο Σέπαρντ φαινόταν μεθυσμένος.

Κατά τη δίκη του αποκαλύφθηκε ότι είχε αγοράσει βότκα, μοιράστηκε δύο μπουκάλια κρασί με τη Σάρλοτ στο Shard και ήπιε σαμπάνια στο σκάφος που είχε αγοράσει από το Gumtree.

Η επιστροφή του στη φυλακή έρχεται μετά από προειδοποίηση του πατέρα της Σάρλοτ τον προηγούμενο χρόνο ότι ο Σέπαρντ δεν θα έπρεπε να αφεθεί ελεύθερος.