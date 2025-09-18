Με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Παρών στη συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Μαχμούντ Αμπάς ήταν και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Η τελευταία φορά που ο Μαχμούντ Αμπάς είχε επισκεφθεί την Άγκυρα ήταν στις 14-15 Αυγούστου 2024, λίγο μετά τη δολοφονία του επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια. Τότε, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος είχε απευθύνει ομιλία στην τουρκική Εθνοσυνέλευση.

Πηγή: ΑΠΕ