Διαβεβαιώσεις για την οικονομία της Ρωσίας έδωσε στους πολίτες της χώρας του ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δηλώνοντας πως αυτή είναι «σταθερή» και πως η χώρα βρίσκεται ακόμα μακριά από το ενδεχόμενο ύφεσης.

«Νομίζω ότι είμαστε ακόμα πολύ μακριά από την ύφεση και η αγορά εργασίας το επιβεβαιώνει. Συνεχίζουμε να έχουμε ιστορικό χαμηλό ανεργίας με λίγο πάνω από 2% και αυτό είναι ένας από τους βασικούς οικονομικούς δείκτες αλλά και ένας δείκτης του αν και κατά πόσο είμαστε κοντά σε ύφεση» ανέφερε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης με τις πτέρυγες της κρατικής Δούμας.

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε πως μια από τις βασικές προτεραιότητες της Μόσχας είναι να διατηρήσει τη μακροοικονομική σταθερότητα, ενώ έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η επιβράδυνση στην ανάπτυξη του ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 «ήταν μια στοχευμένη ενέργεια, μια μείωση της ανάπτυξης ώστε να μειωθεί ο πληθωρισμός και να διατηρηθεί η μακροοικονομική σταθερότητα».