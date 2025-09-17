Ένα τρομακτικό περιστατικό έγινε σε τσίρκο στη Βραζιλία, όταν μία ακροβάτισσα έπεσε από ύψος στο έδαφος κατά τη διάρκεια παράστασης μπροστά στους έντρομους θεατές.

Το σκηνικό έγινε το Σάββατο στη Μιρασέμα, στα βορειοανατολικά του Ρίο ντε Τζανέιρο, όταν η Αλιανέ Ντίας εκτελούσε ένα επικίνδυνο εναέριο ακροβατικό, κατά το οποίο αιωρούνταν δεμένη μόνο από τα μαλλιά της. Κατά τη διάρκεια του ακροβατικού κάτι συνέβη στον μηχανισμό που την κρατούσε, με την ίδια να πέφτει.

Συγκλονιστικό βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας δείχνει την Ντίας με ροζ φόρεμα, καθώς ανυψώνεται για να περιστραφεί στον αέρα. Στη συνέχεια, όμως, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και το κοινό άρχισε να ουρλιάζει, σύμφωνα με τη New York Post.

Διασώστες έσπευσαν να τη βοηθήσουν και την απομάκρυναν με φορείο.

Το τσίρκο Circo Robatiny δήλωσε την επόμενη μέρα ότι η ακροβάτισσα «διασώθηκε γρήγορα» και μεταφέρθηκε για «άμεση και αποτελεσματική φροντίδα».

Το τσίρκο απέδωσε την πτώση στην ίδια την Ντίας και όχι σε σφάλμα του εξοπλισμού.

«Σε αυτό το νούμερο, η ακροβάτισσα αιωρείται από τα μαλλιά της μέσω ενός χαλύβδινου καλωδίου, και η ίδια είναι υπεύθυνη να το δένει σύμφωνα με το πρωτόκολλο», ανέφερε το Circo Robatiny.

«Η αιτία της πτώσης παραμένει άγνωστη, περιμένουμε την επιστροφή και την πλήρη ανάρρωσή της, για να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες».

Παρά το τρομακτικό ατύχημα, ο θίασος συνέχισε κανονικά με την επόμενη παράσταση το βράδυ της επόμενης μέρας.