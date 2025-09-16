Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι αναμένει να υπάρξουν εξελίξεις με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, αποκαλύπτοντας ότι ο γιος του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ βρίσκεται σε επικοινωνία με τις μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ο Τούρκος πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για την κατάσταση στη Λιβυή και απάντησε:

«Ο γιος του Χαφτάρ βρίσκεται σε επαφή με τις μυστικές μας υπηρεσίες και διατηρεί επίσης περιστασιακό διάλογο με το υπουργείο Εξωτερικών. Με άλλα λόγια, δεν είναι απομονωμένοι από εμάς. Πιστεύουμε ότι πρέπει να καθιερωθεί ένας εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ Ανατολής και Δύσης στη Λιβύη. Θέλουμε να διατηρηθεί η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και η πολιτική ενότητα της Λιβύης. Λαμβάνουμε μέτρα σύμφωνα με αυτούς τους στόχους».

Επίσης, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία έχει υποστηρίξει τη νόμιμη κυβέρνηση της Τρίπολης από την αρχή της διαδικασίας, αλλά ότι οι πρόσφατες πολιτικές έχουν εξελιχθεί προς το άνοιγμα διπλωματικών διαύλων όχι μόνο προς την Τρίπολη αλλά και προς την ανατολική Λιβύη. Ε

«Αυτή η πολυδιάστατη διπλωματική προσπάθεια αντικατοπτρίζει το περιφερειακό όραμα της Τουρκίας και τον στόχο της για την επίτευξη ειρήνης. Αναμένουμε ότι η πολιτική διαδικασία στη Λιβύη θα προχωρήσει μέσω δίκαιων, αξιόπιστων και διαφανών εκλογών. Φυσικά, θα υπάρξουν και εκείνοι που θα επιδιώξουν να αποτρέψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Λιβύη. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό του λιβυκού λαού και να ενισχύουμε τη βάση του διαλόγου. Η επικύρωση από τη διοίκηση της Βεγγάζης της συμφωνίας θαλάσσιας δικαιοδοσίας που υπεγράφη μεταξύ Τουρκίας και Τρίπολης θα αποτελούσε σημαντικό κέρδος από άποψη διεθνούς δικαίου», είπε χαρακτηριστικά.